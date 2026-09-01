Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Fall 2 Showtimes for Fall 2 (2026) in Aktau today

Showtimes for Fall 2 (2026) in Aktau today

Fall 2
Fall 2 Adventure, Drama 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
Format
Group Screenings

Showtimes for Fall 2 in Aktau on 6 September 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D, RU
19:40 from 3000 ₸ 21:40 from 3000 ₸ 23:40 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, RU
19:00 from 3500 ₸ 21:00 from 3500 ₸ 21:40 from 15000 ₸ 23:00 from 3100 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, RU
22:00 from 3100 ₸ 00:00 from 2700 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, RU
16:40 from 1400 ₸ 18:55 from 1500 ₸ 21:35 from 1500 ₸ 23:50 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, RU
18:55 from 1100 ₸ 21:45 from 1200 ₸ 23:35 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more