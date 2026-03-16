Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик»

«Первый отдел» уже пять сезонов не сдает позиций и остается одним из самых рейтинговых российских сериалов. Публика стабильно ждет новые серии, чтобы снова увидеть, как следователи распутывают очередные сложные дела.
Но детектив в проекте идет рука об руку с личными историями. У героев бурлят страсти, случаются неожиданные повороты, и это добавляет сериалу живого тепла.
Идеальный баланс между напряженным сюжетом и человеческими отношениями — вот главный козырь. Особенно зрителям полюбился персонаж Ивана Колесникова.
Юрий Брагин в «Первом отделе» выглядит почти безупречно. Он грамотный специалист, примерный семьянин и надежный товарищ, который никогда не бросит в беде. В нем сложно найти хоть один изъян.
Именно поэтому зрители периодически предполагают, что создатели могут завернуть сюжет так, что Брагин неожиданно окажется предателем. Но Иван Колесников, играющий эту роль, с таким развитием событий категорически не согласен.
По его мнению, сделать из Брагина злодея просто невозможно.
«Он на такое не пойдет никогда. Это как хороший разведчик, которого не переманить на другую сторону, — он скорее погибнет. Вот и Юрий Брагин скорее умрет, чем перейдет на темную сторону», — объяснил актер в программе «Создатели».