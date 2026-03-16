Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик»

Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик»

16 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Первый отдел»

Актер внимательно относится к своему персонажу.

«Первый отдел» уже пять сезонов не сдает позиций и остается одним из самых рейтинговых российских сериалов. Публика стабильно ждет новые серии, чтобы снова увидеть, как следователи распутывают очередные сложные дела.

Но детектив в проекте идет рука об руку с личными историями. У героев бурлят страсти, случаются неожиданные повороты, и это добавляет сериалу живого тепла.

Идеальный баланс между напряженным сюжетом и человеческими отношениями — вот главный козырь. Особенно зрителям полюбился персонаж Ивана Колесникова.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Юрий Брагин в «Первом отделе» выглядит почти безупречно. Он грамотный специалист, примерный семьянин и надежный товарищ, который никогда не бросит в беде. В нем сложно найти хоть один изъян.

Именно поэтому зрители периодически предполагают, что создатели могут завернуть сюжет так, что Брагин неожиданно окажется предателем. Но Иван Колесников, играющий эту роль, с таким развитием событий категорически не согласен.

По его мнению, сделать из Брагина злодея просто невозможно.

«Он на такое не пойдет никогда. Это как хороший разведчик, которого не переманить на другую сторону, — он скорее погибнет. Вот и Юрий Брагин скорее умрет, чем перейдет на темную сторону», — объяснил актер в программе «Создатели».

Кадр из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше