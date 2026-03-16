Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик»

«Первый отдел» уже пять сезонов не сдает позиций и остается одним из самых рейтинговых российских сериалов. Публика стабильно ждет новые серии, чтобы снова увидеть, как следователи распутывают очередные сложные дела.

Но детектив в проекте идет рука об руку с личными историями. У героев бурлят страсти, случаются неожиданные повороты, и это добавляет сериалу живого тепла.

Идеальный баланс между напряженным сюжетом и человеческими отношениями — вот главный козырь. Особенно зрителям полюбился персонаж Ивана Колесникова.

Юрий Брагин в «Первом отделе» выглядит почти безупречно. Он грамотный специалист, примерный семьянин и надежный товарищ, который никогда не бросит в беде. В нем сложно найти хоть один изъян.

Именно поэтому зрители периодически предполагают, что создатели могут завернуть сюжет так, что Брагин неожиданно окажется предателем. Но Иван Колесников, играющий эту роль, с таким развитием событий категорически не согласен.

По его мнению, сделать из Брагина злодея просто невозможно.