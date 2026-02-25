Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года

Меню
25 февраля 2026 16:40
Кадр из фильма «Метод исключения»

Для тех, кого утомили долгие сериалы.

Часами листаете ленту и не знаете, что включить, а сериалов не хочется? Тогда «Метод исключения» Пак Чхан-ука со звездой «Игры в кальмара» в главной роли. — точный выбор на вечер. В российском прокате фильм выпустила «Вольга», и к концу 2025 года это одна из самых обсуждаемых премьер.

Сюжет строится вокруг Ман Су. Он 25 лет занимал стабильную должность, затем его увольняют. Работу найти не удаётся, семья живёт в режиме жесткой экономии, давление растёт. Отчаянные поиски приводят к радикальному решению — герой начинает устранять конкурентов и постепенно превращается в серийного убийцу. Чхан-ук разворачивает эту историю как холодную чёрную комедию о рынке труда, мужской гордости и страхе потерять статус.

Главную роль исполнил Ли Бёнхон. Рядом с ним — Сон Йеджин, Пак Хисун, Ли Сон Мин, Ём Хёран, Чха Сын Вон и Ю Ён Сок. Актёрский состав собран из звёзд первой величины, каждый персонаж имеет собственную линию, особенно усилена роль жены героя.

Проект имеет долгую историю. Ещё в 2009 году на фестивале в Пусане Пак говорил о желании экранизировать роман Дональда Уэстлейка «Топор». Права принадлежали Коста-Гаврасу, который помогал в разработке.

Сценарий сначала писали как англоязычный, затем действие перенесли в Корею. В 2022 году режиссёр назвал фильм «проектом всей жизни». Основные съёмки прошли с августа 2024 по январь 2025 года.

Критика приняла картину тепло. На Metacritic — 86 из 100 на основе 21 рецензии. Variety назвал фильм одним из самых человечных и язвительно смешных в карьере режиссёра. Time Out поставил пять звёзд из пяти, а The Guardian оценил в четыре, отметив, что это одна из сильнейших работ конкурсной программы Венеции. «Метод исключения» получился спокойным по тону и очень точным по смыслу.

Фото: Кадр из фильма «Метод исключения»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
