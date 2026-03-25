Звезда «Игры престолов» «провалилась» с новым историческим сериалом: у «Леди» всего 47% на RT

25 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Игра престолов»

Критики оценили проект неоднозначно.

Натали Дормер, известная по «Игре престолов», планировала эффектно вернуться на малые экраны с историческим криминальным сериалом «Леди». Однако на самом старте новый проект разделил мнения критиков на два противоположных полюса. На Rotten Tomatoes у картины скромные 47%.

Сюжет

Простая девушка Джейн Эндрюс неожиданно получает место костюмера при герцогине Саре Фергюсон. Проведя много лет в кругу британской аристократии, она лишается своей должности.

Затем Джейн завязывает отношения с Томасом Крессманом, которые в итоге приводят к жестокой расправе.

В основу легла реальная трагедия, потрясшая Великобританию. 25 лет назад Джейн Эндрюс была осуждена на пожизненный срок за убийство Томаса. Женщина насмерть забила спящего мужчину битой и нанесла удар кухонным ножом, после чего скрылась.

Кадр из сериала «Леди»

Отзывы

Дормер, которую многие запомнили по образу Маргери Тирелл в «Игре престолов», исполняет здесь главную роль. Однако ее обаяния и навыков участия в исторических постановках пока недостаточно, чтобы добиться высоких оценок.

Критики упрекают сериал в излишне мрачной подаче реальных событий. Сомнения вызвала и детализированная реконструкция судебного разбирательства, которая местами превращается в сомнительное зрелище в духе неуместного тру-крайм.

При этом находится немало положительных рецензий, особенно когда речь заходит о раскрытии героев и динамике повествования. The Daily Telegraph выставил 4 балла из 5, отметив энергичность «Леди» и отсутствие ненужной перегруженности. А Daily Mail поставил 5, высоко оценив настоящую глубину в создании образов.

Пока на Rotten Tomatoes первый сезон держит 47% одобрения от критиков.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Леди»
Светлана Левкина
