«Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет

Тимоти Шаламе сегодня по праву называют одним из самых перспективных актёров современного Голливуда. Финансовые успехи 29-летнего артиста впечатляют: его гонорар за роль в фильме «Вонка» превысил отметку в 8 млн долларов.

Эксперты прогнозируют, что в обозримом будущем Шаламе способен достичь уровня доходов таких звезд, как Леонардо Ди Каприо и Том Круз. Помимо активной съёмочной деятельности, артист сохраняет искреннюю любовь к кинематографу как зритель.

Есть у него и любимые фильмы — правда, всего два.

«Темный рыцарь»

В этой культовой работе Кристофера Нолана Готэм погружается в хаос с появлением криминального гения, известного как Джокер. Вместе с бандой сообщников он совершает дерзкое ограбление мафиозного банка.

Его прозвище отражает суть образа: боевой грим и зловещие шрамы в виде улыбки создают незабываемый облик. Противостоять этой угрозе предстоит Бэтмену в лице Брюса Уэйна.

«Я всегда назову "Тёмного рыцаря". Это моя любимая картина навсегда», — лаконично заявил Шаламе.

«Схватка»

В центре сюжета «Схватки» 1995 года — виртуозный грабитель Нил МакКоли, чьё профессиональное мастерство вызывает уважение даже в криминальных кругах. Его жизненное кредо — избегать эмоциональных привязанностей — помогает ему оставаться непредсказуемым.

На его пути возникает лейтенант Винсент Ханна, гениальный сыщик, чья одержимость работой зеркально отражает фанатизм преступника. Два мастера своего дела, обнаружив неожиданное сходство в мировоззрении, вынуждены вступить в противостояние.

«Я сильно задержался со "Схваткой", посмотрел только в этом году, и она сразу стала моей второй любимой лентой. Это настоящая классика», — добавил звезда «Дюны».

Фильму в этом декабре исполнится уже 30 лет, кстати как и самому Шаламе.

