Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый

В сериале «Бригада» многие изначально воспринимали Сашу Белого как почти благородного персонажа, героя своего времени. Однако спустя годы взгляд на него кардинально изменился.

В нём стали видеть не «хорошего парня», а куда более сложную и противоречивую фигуру. Интересно, что и образ его вечного соперника, Каверина, со временем перестал казаться однозначно злодейским.

Саша Белый

В начале нулевых сериал «Бригада» покорил зрителей, а его главный герой Саша Белый казался почти что романтическим героем. Несмотря на его криминальный путь, создатели подали его образ так, что многие им искренне восхищались.

Однако с годами взгляд на персонажа меняется. Становится ясно, что Сашей движут в первую очередь амбиции, жажда денег и контроля. Он без колебаний жертвует другими ради своих целей.

А вот его вечный противник, оперативник Каверин, наоборот, теперь кажется глубже. Он выглядит менее ярко, но его мотивы и принципы оказываются куда более продуманными и сложными.

Каверин

Каверин в исполнении Андрея Панина — персонаж далеко не однозначный. Он, конечно, циничен и умело манипулирует людьми. Но его мотивы куда прозрачнее.

Он хочет остановить Белого не только как преступника, но и по личным соображениям. Ведь именно Саша ввязался в конфликт с человеком, который приходился Каверину братом.

Пусть его методы спорны, но его действия подчинены своему пониманию порядка и законности. Он пытался контролировать криминальный мир, удерживая его в определённых рамках и сохраняя шаткий порядок в городе. С появлением Саши Белого это хрупкое равновесие было полностью разрушено.

Каверин — действительно сложный и многогранный персонаж, который со временем вызывает даже больше понимания, чем главный герой. В отличие от импульсивного Саши, он редко действует на эмоциях, всегда просчитывает шаги вперёд и старается не переступать через свои же внутренние границы.