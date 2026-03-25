Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый

25 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Бригада»

Персонажа оправдали.

В сериале «Бригада» многие изначально воспринимали Сашу Белого как почти благородного персонажа, героя своего времени. Однако спустя годы взгляд на него кардинально изменился.

В нём стали видеть не «хорошего парня», а куда более сложную и противоречивую фигуру. Интересно, что и образ его вечного соперника, Каверина, со временем перестал казаться однозначно злодейским.

Саша Белый

В начале нулевых сериал «Бригада» покорил зрителей, а его главный герой Саша Белый казался почти что романтическим героем. Несмотря на его криминальный путь, создатели подали его образ так, что многие им искренне восхищались.

Однако с годами взгляд на персонажа меняется. Становится ясно, что Сашей движут в первую очередь амбиции, жажда денег и контроля. Он без колебаний жертвует другими ради своих целей.

А вот его вечный противник, оперативник Каверин, наоборот, теперь кажется глубже. Он выглядит менее ярко, но его мотивы и принципы оказываются куда более продуманными и сложными.

Каверин

Каверин в исполнении Андрея Панина — персонаж далеко не однозначный. Он, конечно, циничен и умело манипулирует людьми. Но его мотивы куда прозрачнее.

Он хочет остановить Белого не только как преступника, но и по личным соображениям. Ведь именно Саша ввязался в конфликт с человеком, который приходился Каверину братом.

Пусть его методы спорны, но его действия подчинены своему пониманию порядка и законности. Он пытался контролировать криминальный мир, удерживая его в определённых рамках и сохраняя шаткий порядок в городе. С появлением Саши Белого это хрупкое равновесие было полностью разрушено.

Каверин — действительно сложный и многогранный персонаж, который со временем вызывает даже больше понимания, чем главный герой. В отличие от импульсивного Саши, он редко действует на эмоциях, всегда просчитывает шаги вперёд и старается не переступать через свои же внутренние границы.

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Никакой Борисов» и «чужая Высоцкая»: этот сериал Кончаловского признали лучшим – хит обошел «Аутсорс» и «Константинополь» «Никакой Борисов» и «чужая Высоцкая»: этот сериал Кончаловского признали лучшим – хит обошел «Аутсорс» и «Константинополь» Читать дальше 24 марта 2026
Макс в «Бригаде» не просто так стал предателем: вот что связывало его с Кавериным Макс в «Бригаде» не просто так стал предателем: вот что связывало его с Кавериным Читать дальше 24 марта 2026
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Читать дальше 26 марта 2026
Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Читать дальше 26 марта 2026
«Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой «Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой Читать дальше 26 марта 2026
Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Читать дальше 26 марта 2026
Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Читать дальше 25 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше