Ждать ли 2 сезон «Хирурга» и когда он выйдет? Финал самого обсуждаемого сериала лета оставил слишком много вопросов

1 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Хирург»

Слишком интересный, чтобы ставить точку.

Первый сезон сериала «Хирург» закончился — и оставил слишком много вопросов без ответов. Финал намекнул на продолжение, но когда оно будет, если официального подтверждения еще нет?

Поклонники обсуждают каждую деталь, строят теории и ждут анонса, однако Start, Иви и Team Films сохраняют полное молчание.

Что известно о продолжении

Сюжет первого сезона погрузил зрителей в мир подпольной трансплантологии, где жизнь человека часто оценивается как товар. Талантливого хирурга обвинили в убийстве, он сбежал из тюрьмы и оказался в центре тёмных схем, в которых переплетаются любовь, предательство и борьба за справедливость.

Финал получился напряжённым и оставил пространство для новых историй, но пока нет ни одного официального подтверждения о запуске второго сезона.

Возможные сроки выхода

По инсайдерским обсуждениям, если продюсеры дадут зелёный свет, новые серии могут выйти не раньше 2027 года. Это лишь прогноз: съёмки ещё не стартовали, а значит, даты могут сместиться. Тем не менее интерес к сериалу огромный, и высокие рейтинги первого сезона дают надежду на продолжение.

Что ждут зрители

Поклонники проекта хотят увидеть ответы на главные вопросы: удастся ли герою доказать свою невиновность, какие новые тайны раскроются в подпольном мире трансплантологии и кто окажется настоящим врагом. Но пока всё, что остаётся фанатам, — ждать официального заявления.

«Хирург» доказал, что способен держать зрителя в напряжении до последнего кадра. Останется ли он односезонной историей или превратится в масштабную франшизу — покажет время.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.

Фото: Кадр из сериала «Хирург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
