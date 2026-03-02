Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта?

Было бы здорово увидеть продолжение истории на выходных.

«Граница миров 2» получила долгожданную определённость. Стало известно, что продолжение фэнтези-сериала выйдет на СТС. Ранее фигурировал только 2026 год без каких-либо уточнений, поэтому ожидание тянулось слишком долго.

Теперь обозначен конкретный месяц — март, и сразу возникает интрига: не готовят ли премьеру к 8 марта?

Действие второго сезона начинается спустя 1,5 года после финала первой части, показанной в марте 2025 года. Тогда проект стабильно держал оценки от 7,1 до 7,9 из 10. История о братьях Шиловых, вступивших в организацию, контролирующую существ Тёмного мира, быстро обрела свою аудиторию. Формат фэнтези с опорой на русскую мифологию оказался рабочим.

Во втором сезоне произойдут заметные изменения. Героиня Анны Снаткиной останется в сюжете, но её сыграет Анна Глаубэ. Кристина Корбут появится в образе вампирши. Центральная интрига по-прежнему связана с поиском артефакта «Сердце Каина», способного нарушить баланс между людьми и монстрами.

Создатели подчёркивали сложность съёмок. «Каждый полет актера — сложная задача с точным расчетом», — рассказывали участники проекта, вспоминая трюковые сцены и эпизоды с водой. Часть опасных моментов актёры выполняли самостоятельно, а ради экономии времени вместо сложного пластического грима чаще использовали компьютерную графику.

Премьера в марте выглядит символично, учитывая успех первого сезона год назад. Точная дата пока не названа, но ожидание постепенно превращается в конкретный отсчёт.