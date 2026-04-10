За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили

Гомер Симпсон — это, пожалуй, самый узнаваемый анимационный отец в истории поп-культуры. За более чем три десятилетия существования мультсериала «Симпсоны» этот пузатый любитель пончиков сменил множество амплуа. Но есть одна роль, которая стала для него поистине «визитной карточкой»: оператор на Спрингфилдской атомной электростанции.

Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя большинство зрителей уверены, что главная работа Гомера — спать за пультом или играть в «Тетрис» на мониторе, его официальная должность звучит куда более ответственно: Инспектор по безопасности на АЭС. И это при том, что он сам неоднократно становился причиной радиационных катастроф и чуть не уничтожал город.

Впрочем, и другие профессии он с радостью на себя примерял. Зарплата инспектора безопасности не всегда покрывает покупку пончиков, поэтому Гомер периодически подрабатывает или ввязывается в авантюры. Так, он обнаруживал у себя талант к парикмахерскому делу, был прекрасен в роли телохранителя, трудился коммивояжером, ходил по домам и предлагал людям разные товары.

Только за первые 400 серий Гомер сменил 188 профессий. А всего эпизодов сейчас свыше 800.

Долгие годы фанаты «Симпсонов» недоумевали: как главный лентяй Спрингфилда до сих пор числится в штате атомной электростанции? Ответ на этот вопрос наконец прозвучал в 36-м сезоне культового мультсериала.

Всё дело в тёмном прошлом отца Гомера — Эйба Симпсона. Как выяснилось, в 1980-х годах Эйб работал сыщиком в паре с напарником по имени Билли О'Доннелл. Однажды коллега отправился расследовать дела, связанные с хозяином АЭС — мистером Бернсом, — и бесследно исчез. Эйб взялся выяснить судьбу друга и вскоре вышел на Бернса.

Тот прямо заявил: О'Доннелл отправился в «путешествие в один конец» из города. Эйб мгновенно понял, что промышленник что-то скрывает. Однако вместо угроз Бернс предложил сделку.

Эйб навсегда забывает о пропавшем напарнике и прекращает любые поиски. И тогда Бернс гарантирует маленькому Гомеру место на станции, как только тот вырастет. Более того — он клянётся никогда не увольнять парня, какие бы глупости тот ни совершал.

Эйб, осознавая, что его непутевому сыну в будущем наверняка потребуется такая страховка, согласился.

Именно поэтому Гомер Симпсон, несмотря на бесчисленные аварии, до сих пор исправно получает зарплату на АЭС.