За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили

10 апреля 2026 16:11
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Ответ кроется в прошлом его отца.

Гомер Симпсон — это, пожалуй, самый узнаваемый анимационный отец в истории поп-культуры. За более чем три десятилетия существования мультсериала «Симпсоны» этот пузатый любитель пончиков сменил множество амплуа. Но есть одна роль, которая стала для него поистине «визитной карточкой»: оператор на Спрингфилдской атомной электростанции.

Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя большинство зрителей уверены, что главная работа Гомера — спать за пультом или играть в «Тетрис» на мониторе, его официальная должность звучит куда более ответственно: Инспектор по безопасности на АЭС. И это при том, что он сам неоднократно становился причиной радиационных катастроф и чуть не уничтожал город.

Впрочем, и другие профессии он с радостью на себя примерял. Зарплата инспектора безопасности не всегда покрывает покупку пончиков, поэтому Гомер периодически подрабатывает или ввязывается в авантюры. Так, он обнаруживал у себя талант к парикмахерскому делу, был прекрасен в роли телохранителя, трудился коммивояжером, ходил по домам и предлагал людям разные товары.

Только за первые 400 серий Гомер сменил 188 профессий. А всего эпизодов сейчас свыше 800.

Долгие годы фанаты «Симпсонов» недоумевали: как главный лентяй Спрингфилда до сих пор числится в штате атомной электростанции? Ответ на этот вопрос наконец прозвучал в 36-м сезоне культового мультсериала.

Всё дело в тёмном прошлом отца Гомера — Эйба Симпсона. Как выяснилось, в 1980-х годах Эйб работал сыщиком в паре с напарником по имени Билли О'Доннелл. Однажды коллега отправился расследовать дела, связанные с хозяином АЭС — мистером Бернсом, — и бесследно исчез. Эйб взялся выяснить судьбу друга и вскоре вышел на Бернса.

Тот прямо заявил: О'Доннелл отправился в «путешествие в один конец» из города. Эйб мгновенно понял, что промышленник что-то скрывает. Однако вместо угроз Бернс предложил сделку.

Эйб навсегда забывает о пропавшем напарнике и прекращает любые поиски. И тогда Бернс гарантирует маленькому Гомеру место на станции, как только тот вырастет. Более того — он клянётся никогда не увольнять парня, какие бы глупости тот ни совершал.

Эйб, осознавая, что его непутевому сыну в будущем наверняка потребуется такая страховка, согласился.

Именно поэтому Гомер Симпсон, несмотря на бесчисленные аварии, до сих пор исправно получает зарплату на АЭС.

Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Читать дальше 10 апреля 2026
У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали Читать дальше 10 апреля 2026
Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Назван самый популярный мультик в России: «Маша и Медведь» только на втором месте Читать дальше 9 апреля 2026
Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Читать дальше 10 апреля 2026
Раздает пряники, ищет куличи на Пхукете и по-особенному красит яйца: как отмечает Пасху Юлия Пересильд Раздает пряники, ищет куличи на Пхукете и по-особенному красит яйца: как отмечает Пасху Юлия Пересильд Читать дальше 10 апреля 2026
Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Читать дальше 10 апреля 2026
Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Читать дальше 10 апреля 2026
Зачем Хаул вообще заключил сделку с демоном: на этом построен весь сюжет «Ходячего замка» Зачем Хаул вообще заключил сделку с демоном: на этом построен весь сюжет «Ходячего замка» Читать дальше 10 апреля 2026
Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Читать дальше 10 апреля 2026
