Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису»

22 ноября 2025 10:51
«Как приручить лису»

Финальная серия первого сезона превращает драму о взрослении в историю о наследии, от которого невозможно скрыться.

Сериал «Как приручить лису» (2025), завершившийся восьмой серией на Окко, наконец показал, что на самом деле стояло за исчезновениями, кем оказался маньяк и почему судьбы всех героев сошлись вокруг Дины.

Кто такой Олег и почему он стал маньяком

В серии показывают 1986 год, где раскрывается прошлое маньяка Олега. Его отец, Дмитрий Карачаев, работал электриком в лесничестве и был человеком ревнивым и деспотичным.

Он заставлял сына следить за матерью, брал его с собой на охоту, где они ставили ловушки на лис. После очередной охоты Дмитрий обнаружил, что жена ушла к любовнику, и убил обоих. Для Олега это стало переломным моментом.

Как Виктор вычислил отца Дины

В серии стало понятно, почему маньяк называл своего отца «человеком некрасивым». Виктор выходит на мужчину с обожжённым лицом, который когда-то проходил аспирантуру в лесничестве.

В разговоре тот вспоминает бывшего электрика — его однажды ударило током, после чего лицо осталось перекошенным. Это становится для Виктора ключом: сын того самого электрика, Олег Карачаев, и есть отец Дины.

Маньяк у дома Саши

В наши дни Олег появляется возле дома Саши под видом покупателя дома. Он говорит, что присматривает жильё, осматривается.

Зоопсихолог не догадывается, что разговаривает с отцом Дины, тем самым человеком, которого ищут.

Что произошло с Ритой

Виктор окончательно подтверждает: ДНК, найденные в доме, принадлежат Рите, пленнице маньяка из неблагополучной семьи, которая возвращалась к нему за деньгами в компании своего парня Лёши.

Лёша, задержанный с наркотиками, рассказывает всё, что знает, и расследование получает последний ключ.

Вечеринка, которая запускает финал

Артём отмечает день рождения, куда приходят друзья с конкретной целью — посмотреть на девочку-дочь маньяка. Дину настойчиво расспрашивают о её отце.

Подросток впервые пробует алкоголь, срывается и признаётся Саше, зоопсихологу, в любви. После резкого разговора она убегает — и попадает прямо в лапы отца, который давно наблюдал за ней.

Основная развязка

Саша замечает машину Олега и бросается следом. Во время попытки побега происходит авария. Саша и Олег дерутся, а Дина в отчаянии хватает ружьё и стреляет в отца, защищая отца Артёма.

Побег, который становится намёком

Дина убегает к железной дороге и садится в первую электричку. Вспоминая мамины слова о том, что «лисы возвращаются к тем, кого любят», она словно оставляет авторам простор для второго сезона. Зрители уже ьпишут в комментариях, что необходимо снять второй сезон.

Также прочитайте: «Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
