Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Японский доктор Хаус тоже нарушает правила и хамит пациентам: дораму «Медицинская команда Дракон» стоит посмотреть всем любителям процедуралов

Японский доктор Хаус тоже нарушает правила и хамит пациентам: дораму «Медицинская команда Дракон» стоит посмотреть всем любителям процедуралов

29 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Сравнения с американским хитом неизбежно возникнут.

Мир дорам удивляет своим разнообразием. Зрители могут найти там не только истории о любви и весёлые романтические комедии. Среди них спрятаны и напряжённые детективы, и сложные процедуралы, где каждый эпизод — это новое расследование.

Активно снимали азиатские режиссеры и медицинские сериалы. Это были целые саги о врачах и их профессиональных победах.

И сюжеты некоторых таких дорам оказываются очень знакомыми. Они удивительным образом перекликаются с известными американскими хитами.

Сюжет дорамы «Медицинская команда Дракон»

Гениальный хирург Рютаро Асада вынужден оставить свою карьеру в престижной Северной больнице. Причиной стала врачебная ошибка, но допущена она была другим доктором.

Теперь он живёт в уединении, в простой хижине на самом берегу океана, вдали от мира медицины.

Тем временем Акира Като строит амбициозные планы в стенах университетской клиники Мейшин. Она работает ассистентом профессора в отделении кардиохирургии и мечтает занять его место. Для этого ей необходимы блестящие результаты, а именно — успешные операции с применением самой сложной и рискованной техники.

Именно Акира когда-то видела Рютаро в деле. Она помнит его как блестящего врача, возглавлявшего медицинскую команду международного класса, известную как «Команда Дракон».

Видя в нём единственный шанс на прорыв, Акира находит затворника и предлагает ему вернуться. Она нанимает Рютаро, чтобы с его помощью проводить уникальные операции, которые изменят её судьбу.

Кадр из сериала «Медицинская команда Дракон»

«Медицинская команда Дракон» и «Доктор Хаус»

В центре дорамы «Медицинская команда Дракон» — необыкновенно харизматичный кардиохирург. Он виртуозно проводит самые рискованные операции, которые другим не под силу.

Кадр из сериала «Медицинская команда Дракон»

При этом герой абсолютно не боится вступать в открытые конфликты с коллегами и руководством. Он легко нарушает установленные правила, применяя нетипичные методы лечения, чем постоянно ставит под удар репутацию всей клиники.

В этом портрете без труда угадывается образ знаменитого доктора Грегори Хауса. Хотя официально в основу сериала легла популярная манга, создатели дорамы явно вдохновлялись и успешным американским проектом. Многие сюжетные повороты и конфликты выглядят очень знакомо для поклонников оригинального сериала.

Однако, чтобы избежать прямых сравнений и обвинений в копировании, азиатского врача сделали несколько иным. Его характер смягчили, сделав героя заметно моложе и чуть более эмоционально открытым.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему финал сериала «Доктор Хаус» обошёлся без Кадди.

Фото: Кадры из сериалов «Медицинская команда Дракон», «Доктор Хаус»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Читать дальше 30 декабря 2025
«Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов «Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов Читать дальше 30 декабря 2025
Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет Читать дальше 29 декабря 2025
Кухня Дина и Сэма: крутой рецепт от Винчестеров для тех, кто пережил Апокалипсис (и новогодние застолья) Кухня Дина и Сэма: крутой рецепт от Винчестеров для тех, кто пережил Апокалипсис (и новогодние застолья) Читать дальше 29 декабря 2025
Даже Стивен Кинг ждет не дождется продолжения этого сериала-хита 2025 года: «Поспешите, я не молодею!» Даже Стивен Кинг ждет не дождется продолжения этого сериала-хита 2025 года: «Поспешите, я не молодею!» Читать дальше 29 декабря 2025
Нравится «Эмили в Париже»? Как досмотрите – включайте любую из этих 4 дорам Нравится «Эмили в Париже»? Как досмотрите – включайте любую из этих 4 дорам Читать дальше 29 декабря 2025
31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других? 31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других? Читать дальше 29 декабря 2025
А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя Читать дальше 29 декабря 2025
3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас 3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше