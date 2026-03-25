Янковский теперь и в «Мосгазе»: сериал-хит с Черкасовым вышел на новый уровень

Зрителям еще недолго оставаться в стороне от новых приключений майора Черкасова, который никак окончательно не уйдет на пенсию. В столице уже стартовали съёмки нового сезона «Мосгаза», пока просто с подзаголовком «Дело№12».

На этот раз актерский состав заметно укрепили звезды первого эшелона, в том числе Филипп Янковский.

Сюжет нового сезона

События происходят в середине 1980-х. Оперативники МУРа расследуют серию загадочных смертей, которые не тянут на примитивные бандитские разборки.

Уже с первой серии главным подозреваемым для следствия проходит Павел Лурье — молодой человек из состоятельной семьи. В случае вынесения обвинительного приговора ему может светить расстрел.

Виталий Лурье принимает решение обратиться к давно вышедшему на пенсию Черкасову за проведением частного расследования, чтобы тот установил невиновность сына. В этой ситуации майор с его прежними коллегами из уголовного розыска становятся прямыми конкурентами.

Детали

В картине появятся знакомые персонажи. Их партнерами по съемочной площадке станут Филипп Янковский и Елена Подкаминская. Также одну из ролей получила Софья Эрнст.

Звездам достались весьма неоднозначные образы. Так, Янковский перевоплотится в Виталия Лурье — того самого отца подозреваемого, к поступкам которого будут возникать вопросы вплоть до самой развязки.

Премьера нового сезона в этом году состоится эксклюзивно на платформе Okko, а позднее проект покажет Первый канал.