Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Янковский теперь и в «Мосгазе»: сериал-хит с Черкасовым вышел на новый уровень

25 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Мосгаз»

Каст получил усиление.

Зрителям еще недолго оставаться в стороне от новых приключений майора Черкасова, который никак окончательно не уйдет на пенсию. В столице уже стартовали съёмки нового сезона «Мосгаза», пока просто с подзаголовком «Дело№12».

На этот раз актерский состав заметно укрепили звезды первого эшелона, в том числе Филипп Янковский.

Сюжет нового сезона

События происходят в середине 1980-х. Оперативники МУРа расследуют серию загадочных смертей, которые не тянут на примитивные бандитские разборки.

Уже с первой серии главным подозреваемым для следствия проходит Павел Лурье — молодой человек из состоятельной семьи. В случае вынесения обвинительного приговора ему может светить расстрел.

Виталий Лурье принимает решение обратиться к давно вышедшему на пенсию Черкасову за проведением частного расследования, чтобы тот установил невиновность сына. В этой ситуации майор с его прежними коллегами из уголовного розыска становятся прямыми конкурентами.

Детали

В картине появятся знакомые персонажи. Их партнерами по съемочной площадке станут Филипп Янковский и Елена Подкаминская. Также одну из ролей получила Софья Эрнст.

Звездам достались весьма неоднозначные образы. Так, Янковский перевоплотится в Виталия Лурье — того самого отца подозреваемого, к поступкам которого будут возникать вопросы вплоть до самой развязки.

Премьера нового сезона в этом году состоится эксклюзивно на платформе Okko, а позднее проект покажет Первый канал.

Кадры из сериала «Мосгаз»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше