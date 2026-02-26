Меню
Киноафиша Статьи «Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)

26 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Смешарики»

Да, теперь это не выдуманный персонаж, а вполне себе реальный.

Если вы думали, что Нюша из «Смешариков» — просто удачный собирательный образ, то история получила неожиданное продолжение. В соцсетях впервые высказалась девушка, которая называет себя прототипом героини.

В своём блоге она написала: «мой папа создатель Смешариков — Игорь Шевчук», а затем добавила: «а я Нюша №1 (меня зовут Аня)». По её словам, она ведёт блог уже 7 лет, но об этом факте рассказала только сейчас.

Признание спустя годы

Игорь Шевчук — один из авторов проекта «Смешарики», стартовавшего в 2003 году. За два десятилетия сериал стал международным брендом, а Нюша — одним из самых узнаваемых персонажей. Романтичная, эмоциональная, мечтательная — такой её запомнили зрители.

Дочь сценариста утверждает, что многие черты героини были вдохновлены её характером. В ролике она появляется вместе с отцом и подчёркивает, что долго не афишировала эту связь.

Почему это обсуждают

Для аудитории это не просто любопытный факт. Нюша всегда воспринималась как живой, очень «человеческий» персонаж. И теперь у неё появился конкретный прототип.

Поклонники проекта активно обсуждают признание в комментариях. Для одних это милая семейная история, для других — ещё одно подтверждение, что сильные анимационные образы часто рождаются из реальной жизни.

Фото: Кадр из сериала «Смешарики»
Екатерина Адамова
