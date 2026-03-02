Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»

Если еще не включали, то это серьезный повор обратить внимание на киноленту.

В воскресенье, 1 марта, на Пятом канале стартовали сразу семь новых серий «Нашего спецназа-4». Отряд «Трефы» вернулся из Калининграда и снова в строю.

По вайбу проект чем-то напоминает «Первый отдел»: та же плотная динамика, та же ставка на расследование и характеры, только с акцентом на силовой блок.

Премьера вышла в 16:45, и зрителям сразу предложили полноценный марафон. В новых сериях — журналисты под прицелом киллера, ритуальное убийство, похищение компьютерного мастера, побег торговца оружием, криминал в клубе с рэпером, отравленная шаверма и противостояние двух группировок. Темп высокий, пауз почти нет.

Одну из линий авторы формулируют прямо: «Из мастерской по ремонту компьютеров похищают молодого сотрудника. Он — мастер на все руки. Зачем он понадобился преступникам?» Эта интрига становится отправной точкой для расследования.

Группа немедленного реагирования «Трефы» — элита петербургского СОБРа. Теперь вместо майора Фирсова отряд возглавляет ветеран спецназа Илья Фомин. В главных ролях — Сергей Горобченко, Людмила Волкова, Никита Чеканов, Матвей Жизневский, Никита Василевский и Андрей Папанин. Режиссёр — Виктор Шкуратов.

Семь серий подряд — серьёзная заявка. Для тех, кто после финала «Первого отдела» искал что-то похожее по напряжению и формату, «Наш спецназ-4» может стать логичным продолжением детективной весны.