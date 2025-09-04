Вышел 5 эпизод «Чужой: Земля», а их всего 8 — финал уже близко: вот даты выхода оставшихся серий

До конца сентября точно узнаете, чем все закончилось.

Фанаты франшизы «Чужой» затаили дыхание: новый сериал от Hulu ««Чужой: Земля»» смотрят, не отрываясь от экрана. Проект Ноя Хоули уже называют одним из лучших в истории франшизы, а каждую новую серию ждут с таким же азартом, как когда-то премьеру фильмов Ридли Скотта.

3 сентября вышел пятый эпизод киноленты, и зрители получили ответы на часть тайн, но впереди ещё три серии — самые напряжённые и ожидаемые.

Когда выйдут оставшиеся серии

В первый сезон вошло восемь эпизодов, и они выходят еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Hulu. До финала осталось всего три серии:

Эпизод Дата выхода 1-я серия 13 августа 2-я серия 13 августа 3-я серия 20 августа 4-я серия 27 августа 5-я серия 3 сентября 6-я серия 10 сентября 7-я серия 17 сентября 8-я серия (финал) 24 сентября

Что ждёт зрителей дальше

Новый сериал переносит события на Землю за два года до оригинального фильма Ридли Скотта, но делает это в нескольких временных линиях, добавляя глубины и неожиданных поворотов. Шоураннер Ной Хоули, автор «Фарго» и «Легиона», снова доказал, что умеет держать зрителей в напряжении.

В главных ролях Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер. Дебютный эпизод собрал более 9 миллионов просмотров за первую неделю, и интерес к проекту только растёт. Финал, который выйдет 24 сентября, обещает стать грандиозным и изменить всё, что мы знали о вселенной «Чужого».

