Вышел 5 эпизод «Чужой: Земля», а их всего 8 — финал уже близко: вот даты выхода оставшихся серий

Фанаты франшизы «Чужой» затаили дыхание: новый сериал от Hulu ««Чужой: Земля»» смотрят, не отрываясь от экрана. Проект Ноя Хоули уже называют одним из лучших в истории франшизы, а каждую новую серию ждут с таким же азартом, как когда-то премьеру фильмов Ридли Скотта.
3 сентября вышел пятый эпизод киноленты, и зрители получили ответы на часть тайн, но впереди ещё три серии — самые напряжённые и ожидаемые.
Когда выйдут оставшиеся серии
В первый сезон вошло восемь эпизодов, и они выходят еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Hulu. До финала осталось всего три серии:
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 августа
|2-я серия
|13 августа
|3-я серия
|20 августа
|4-я серия
|27 августа
|5-я серия
|3 сентября
|6-я серия
|10 сентября
|7-я серия
|17 сентября
|8-я серия (финал)
|24 сентября
Что ждёт зрителей дальше
Новый сериал переносит события на Землю за два года до оригинального фильма Ридли Скотта, но делает это в нескольких временных линиях, добавляя глубины и неожиданных поворотов. Шоураннер Ной Хоули, автор «Фарго» и «Легиона», снова доказал, что умеет держать зрителей в напряжении.
В главных ролях Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер. Дебютный эпизод собрал более 9 миллионов просмотров за первую неделю, и интерес к проекту только растёт. Финал, который выйдет 24 сентября, обещает стать грандиозным и изменить всё, что мы знали о вселенной «Чужого».
