Вслед за «Константинополем» ИВИ запустил еще 5 крутых российских сериалов: обязательно включайте их в декабре

«Иви» встретил зиму сразу пятью громкими проектами, каждый со своим тоном, ритмом и настроением. Это подборка сериалов, которые реально стоит добавить в «смотреть позже».

«Константинополь» (уже на Иви)

Историческая драма о русских, потерявших всё после гражданской войны, получилась неожиданно жесткой и атмосферной. 1920-е, чужая страна, пыльные улицы и чувство, что жизнь теперь измеряется только удачей. Но в центре рассказывают историю не про упадок, а про сопротивление.

Бывший полковник Нератов становится защитником тех, кого новая реальность швырнула на самое дно. Здесь есть и бандиты, и коррупция, и попытки сохранить остатки достоинства в мире, где никто не ждёт чужаков. Сильная работа актёров, плотная режиссура и редкое для российских сериалов ощущение большого исторического полотна.

«Гостья» (на Иви)

Стартует «Гостья» легко: Зоя, уставшая от собственных неприятностей, вдруг помогает странной и потерянной девушке Марине. Но за бытовыми сценами быстро проступает совсем другая история — с тайнами прошлого, непонятными связями и расследованием загадочной гибели астронома, которым занимается следователь из Калуги.

Жанры смешиваются так естественно, будто сериал придуман именно для тех, кому надоел прямолинейный детектив. Здесь и ирония, и душевность, и постепенно нарастающее напряжение — то самое сочетание, ради которого хочется включить следующую серию.

«Жар» (на Иви)

Даниил Воробьёв в роли гениального шеф-повара — это уже заявка на интересный сюжет. Герой теряет работу, попадает в долги и неожиданно оказывается в орбите сербской мафии. В кадре сериала «Жар» — кухня с её жаром и опасностью, улица с её законами и долгами, и судьба человека, который отчаянно пытается выбраться из ловушки.

Создатели «Жить жизнь» и «Содержанок» умеют делать стиль и характер — и здесь снова получилось. Темп высокий, история держит, а главный герой балансирует между желанием жить честно и необходимостью выживать.

«Золотое дно 2» (с 4 декабря)

Второй сезон семейной драмы про династию Градовых становится ещё резче. Шантаж, подставы, шпионаж — наследство превращается в поле боя, а каждый эпизод поднимает градус интриг.

Гуськов и Снигирь снова вытягивают всё внимание на себя: их дуэт — это смесь ледяной сдержанности и скрытой агрессии, от которой сложно оторваться. Если в первом сезоне была завязка, то второй окончательно превращает историю в полноценную сагу о власти.

«Интересное положение» (с 11 декабря)

Лёгкость, юмор и немного безумия — Лада неожиданно беременеет двойней… от двух разных мужчин. Необычная завязка быстро превращается в историю о принятии, любви и попытке построить семью там, где никто этого не планировал.

Ольга Кузьмина создаёт тёплый, живой образ женщины, у которой наконец появляется шанс на собственное счастье. Иви позиционирует сериал как новогодний, но это скорее добрая семейная история, которую приятно смотреть в любую погоду.

Бонус: «Скорая помощь» — все 24 серии восьмого сезона (с 1 декабря)

Фанаты экшен-драмы НТВ получают полный сезон сразу — динамика, привычные герои и ритм, к которому зрители уже успели прикипеть.

«Иви» выкатил плотную, разнообразную подборку — от историй про честь и выживание до комедийных мелодрам с новогодним ощущением. Отличный повод обновить список сериалов перед зимой.

