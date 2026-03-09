Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!»

Меню
9 марта 2026 20:00
Кадр из фильма «Невеста!»

Эти кадры приберегли в качестве бонуса.

В мировой прокат вышла «Невеста!» — фильм, который уже разделил критиков на два лагеря. Это смелое, неожиданное переосмысление классической «Невесты Франкенштейна», и споры вокруг него не утихают.

Но тем, кто доберётся до кинотеатра, не стоит торопиться уходить, как только на экране поплывут финальные титры. Режиссер Мэгги Джилленхол припасла для зрителей небольшой сюрприз.

Сцена после титров

В середине финальных титров создатели оставили мрачный бонус. Детектив Уайлз молча наблюдает, как женщины окружают мафиози Лупино и выжигают у него на лице тот же символ, что носит Невеста.

Рядом — стол, заваленный отрезанными языками. Прямого намёка нет, но очевидно, что эта коллекция могла пополниться ещё одним жутким экспонатом.

В титрах звучит «Monster Mash», а под самый конец — трек Джейка Джилленхола. Других сцен после титров нет.

Кадр из фильма «Невеста!»

Сюжет фильма «Невеста!»

Действие картины разворачивается в Чикаго тридцатых годов. Франкенштейн — одинокое, усталое существо — решает, что пора что‑то менять. Он приходит к доктору Евфронию и просит создать ему спутницу.

Вместе они оживляют убитую женщину, полагая, что она станет идеальной парой. Но всё идёт не по плану. Появление Невесты запускает цепь событий, которые выходят далеко за пределы лаборатории: в историю вмешиваются полиция, романтические чувства и новое радикальное движение, готовое перевернуть всё вокруг.

Фото: Кадры из фильма «Невеста!» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
