Вселенная «Фиксиков» «улетает» в космос: когда выйдет полнометражный мультик о любимых героях

12 апреля 2026 20:33
Кадр из мультсериала «Фиксики»

Трейлер должны представить в этом году.

Создатели популярного анимационного сериала «Фиксики» объявили о выходе новой полнометражной ленты, которая ожидается в 2027 году. Данный проект заметно расширит привычную вселенную этих крошечных персонажей.

Картина под названием «Фиксики и инопланетяне» станет уже третьим полным метром о маленьких человечках, живущих внутри домашних приборов, техники и механизмов и заботящихся об их исправности.

Мультфильм почти наверняка ждёт успех у зрителей: во‐первых, аудитория давно ждала продолжения, во‐вторых, тема встречи с инопланетянами всегда вызывает детский восторг, а в‐третьих, «Фиксики» остаются одним из самых узнаваемых российских брендов для всей семьи.

Сюжет

В один прекрасный момент на Землю прибывают необычные гости — внеземные существа такие крошечные, что даже Фиксики с трудом могут их разглядеть. Пришельцы мечтают подружиться с людьми, но попадают в затруднительное положение: из-за своих микроскопических размеров их попросту никто не замечает.

Теперь маленьким умельцам предстоит сложная задача — помочь инопланетным созданиям наладить контакт с человечеством, но при этом ни в коем случае не раскрыть тайну собственного существования.

Детали

«Фиксики» — это познавательный анимационный сериал, впервые вышедший в эфир в 2010 году в передаче «Спокойной ночи, малыши!». В 2025‐м проекту исполнилось 15 лет — солидный возраст для современной анимации.

Ранее уже были выпущены полнометражные фильмы «Фиксики: Большой секрет» и «Фиксики против кработов». Релиз новой картины запланирован на следующий год. А в конце 2026‐го авторы пообещали показать первый трейлер.

Фото: Кадр из мультсериала «Фиксики»
Светлана Левкина
