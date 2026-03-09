Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes

Меню
9 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Острые козырьки»

Первые рецензии уже показывают — фанатам франшизы переживать не о чем.

Фильм «Острые козырьки» еще не вышел в широкий прокат, но уже получил очень высокие оценки. На Rotten Tomatoes у проекта сейчас 91% положительных рецензий критиков.

Это практически тот же уровень, что и у оригинального сериала. За шесть сезонов «Острые козырьки» получили 93% одобрения критиков и 94% зрителей, поэтому ожидания у поклонников были очень высокими.

Пока рейтинг фильма основан на первых 23 рецензиях, поэтому он может измениться после премьеры.

Критики хвалят масштаб и атмосферу истории

Большинство первых отзывов оказались положительными. Критики отмечают, что фильм сохраняет фирменную атмосферу оригинального сериала.

Например, Брайан Вайнер из The Daily Mail написал:

«Создатель “Острых козырьков” Стивен Найт превзошел самого себя в этой захватывающей и динамичной истории, действие которой происходит во время Второй мировой войны».

Многие рецензенты также хвалят визуальную часть фильма — операторскую работу и масштабную реконструкцию Бирмингема военного времени.

О чем рассказывает фильм «Острые козырьки»

Действие фильма разворачивается в 1940 году. На фоне Второй мировой войны Томми Шелби возвращается из добровольного изгнания.

Герою предстоит столкнуться с последствиями своих прошлых решений и принять самый сложный выбор в жизни — сохранить наследие семьи или уничтожить его.

Киллиан Мерфи снова сыграл Томми Шелби. Над сценарием работал создатель сериала Стивен Найт, а режиссером выступил Том Харпер. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 6 марта, а 20 марта он выйдет на Netflix.

Фото: Кадр из фильма «Острые козырьки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
