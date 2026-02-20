Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего 6–10 эпизодов — и ни минуты мимо: 3 достойных мини-сериала Netflix, которые держат до финала

Всего 6–10 эпизодов — и ни минуты мимо: 3 достойных мини-сериала Netflix, которые держат до финала

20 февраля 2026 12:48
Кадры из сериалов «Она же Грейс», «Уборщица. История матери-одиночки», «Полуночная месса»

Можно посмотреть все три за один выходной.

Если не хочется тратить недели на многосезонные марафоны, а хочется цельную историю на несколько вечеров, у Netflix есть формат, который редко подводит.

Мини-сериалы на 5–10 серий часто оказываются сильнее больших флагманов. Ни провисаний, ни искусственного продления — только концентрат сюжета.

«Она же Грейс» (2017, 6 серий)

Экранизация романа Маргарет Этвуд переносит в Канаду 1843 года. Служанка Грейс Маркс обвинена в двойном убийстве. Психиатр пытается разобраться, перед ним хладнокровная преступница или девушка, ставшая жертвой обстоятельств. История основана на реальном деле и держит интригу до финала.

«Она же Грейс»

«Уборщица. История матери-одиночки» (2021, 10 серий)

Маргарет Куэлли играет молодую мать, сбежавшую от абьюзивных отношений почти без денег. Проект основан на мемуарах Стефани Лэнд и честно показывает, как легко оказаться за чертой бедности. Это не слезовыжималка, а трезвый и сильный взгляд на выживание.

«Уборщица. История матери-одиночки»

«Полуночная месса» (2021, 7 серий)

Религиозный хоррор Майка Флэнагана разворачивается на изолированном острове. После приезда нового священника жители становятся свидетелями пугающих чудес. Сериал исследует веру и фанатизм без дешёвых приёмов — напряжение здесь рождается из диалогов и идей.

«Полуночная месса»

Все эти истории объединяет главное: они завершены. Никаких лишних сезонов — только продуманная драматургия и финал, который ставит точку.

Фото: Кадры из сериалов «Она же Грейс», «Уборщица. История матери-одиночки», «Полуночная месса»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля 812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля Читать дальше 20 февраля 2026
Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Тут нет нашумевших «Метода» и «Трассы», но есть другие киношедевры: 3 российских детектива, за которые не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
5 причин посмотреть «Большую землю» со звездой «Слова пацана» и «Подслушано в Рыбинске» — драма с фестивальными наградами выходит 5 марта 5 причин посмотреть «Большую землю» со звездой «Слова пацана» и «Подслушано в Рыбинске» — драма с фестивальными наградами выходит 5 марта Читать дальше 21 февраля 2026
«Полная совместимость» заняла 2 строчку, «Добрый доктор» — 5: какой сериал стал самым популярным с 16 по 21 февраля на PREMIER «Полная совместимость» заняла 2 строчку, «Добрый доктор» — 5: какой сериал стал самым популярным с 16 по 21 февраля на PREMIER Читать дальше 21 февраля 2026
Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела» Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 21 февраля 2026
От «Чернобыля» с рейтингом 9,3 до корейского триллера с 8,5: 5 удивительных мини-сериалов, которые залипают мгновенно От «Чернобыля» с рейтингом 9,3 до корейского триллера с 8,5: 5 удивительных мини-сериалов, которые залипают мгновенно Читать дальше 21 февраля 2026
«Первый отдел» в компании сильных: 3 российских детектива, которые держат планку и высокие рейтинги 7,8 и 8,2 «Первый отдел» в компании сильных: 3 российских детектива, которые держат планку и высокие рейтинги 7,8 и 8,2 Читать дальше 21 февраля 2026
2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные 2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные Читать дальше 21 февраля 2026
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше