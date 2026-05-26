Возможно, они знали тайну Таргариенов: кем на самом деле были Риды из «Игры престолов»

Дом Ридов мало показывали в сериале, но без них история Старков и Джона Сноу могла сложиться совсем иначе.

Сериал «Игра престолов» оставил зрителям десятки загадок, но одна из самых недооценённых связана с болотными лордами — домом Ридов.

Они появляются всего на несколько сцен, однако именно с ними связана тайна происхождения Джона Сноу.

Как напомнил автор дзен-канала «Джедай из Шира», именно Риды могли быть единственными, кто знал всю правду о Таргариенах и Старках.

Дом, скрытый в болотах

Риды правят Перешейком — влажными, туманными землями между Севером и югом Вестероса. Их замок Сероводье невозможно найти: болота, трясины и хитрые ловушки защищают дом лучше любой стены.

Местные жители низкорослые, с зелёными глазами — признак древней крови, возможно, наследие Детей Леса. В отличие от других северян, они не ведут войн, не стремятся к славе и редко покидают свои топи.

Но при этом верность Старкам — священна: их род хранит клятву, данную тысячу лет назад.

Лорд, спасший Неда Старка

Во время восстания Баратеона Хоуленд Рид сражался на стороне Неда. Он единственный выжил после боя у Башни Радости — той самой, где Нед нашёл умирающую Лианну с младенцем на руках.

Именно Хоуленд помог ему спасти ребёнка, став свидетелем тайны, которая легла в основу всей саги: происхождения Джона Сноу.

После войны он исчез в болотах и больше не появлялся ни при дворах, ни в хрониках, словно растворился вместе со своими секретами.

Жойен и Мира — дети, которых послала судьба

Много лет спустя в Винтерфелл пришли дети Хоуленда — Жойен и Мира. Их отец отправил их к Брану Старку после странного сна: крылатый волк был прикован к земле каменными цепями, а ворона освобождала его клювом.

Жойен обладал редким даром — зелёными снами, способностью видеть будущее. Именно он убедил Брана, что тот должен идти за Стену и стать новым Трёхглазым вороном.

Тайна болотных магов

После исчезновения Жойена и Миры в книге и сериале о них больше не вспоминают. Но фанаты до сих пор спорят, что произошло.

Одни считают, что они погибли, помогая Брану раскрыть свой дар. Другие уверены: Хоуленд Рид жив и всё это время наблюдает за происходящим из тени.

Есть и смелая теория — будто Жойен и есть сам Хоуленд, способный сохранять молодость с помощью древней магии.

Как пишет «Джедай из Шира», Риды — это мост между эпохами: они помнят магию Детей Леса и несут знания, которые страшнее любого меча. Возможно, именно они знали, кто на самом деле был отцом Джона Сноу, и почему правда о Таргариенах должна была остаться в болотах.