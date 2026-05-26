Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Возможно, они знали тайну Таргариенов: кем на самом деле были Риды из «Игры престолов»

Возможно, они знали тайну Таргариенов: кем на самом деле были Риды из «Игры престолов»

26 мая 2026 15:00
«Игра престолов»

Дом Ридов мало показывали в сериале, но без них история Старков и Джона Сноу могла сложиться совсем иначе.

Сериал «Игра престолов» оставил зрителям десятки загадок, но одна из самых недооценённых связана с болотными лордами — домом Ридов.

Они появляются всего на несколько сцен, однако именно с ними связана тайна происхождения Джона Сноу.

Как напомнил автор дзен-канала «Джедай из Шира», именно Риды могли быть единственными, кто знал всю правду о Таргариенах и Старках.

Дом, скрытый в болотах

Риды правят Перешейком — влажными, туманными землями между Севером и югом Вестероса. Их замок Сероводье невозможно найти: болота, трясины и хитрые ловушки защищают дом лучше любой стены.

Местные жители низкорослые, с зелёными глазами — признак древней крови, возможно, наследие Детей Леса. В отличие от других северян, они не ведут войн, не стремятся к славе и редко покидают свои топи.

Но при этом верность Старкам — священна: их род хранит клятву, данную тысячу лет назад.

Лорд, спасший Неда Старка

Во время восстания Баратеона Хоуленд Рид сражался на стороне Неда. Он единственный выжил после боя у Башни Радости — той самой, где Нед нашёл умирающую Лианну с младенцем на руках.

Именно Хоуленд помог ему спасти ребёнка, став свидетелем тайны, которая легла в основу всей саги: происхождения Джона Сноу.

После войны он исчез в болотах и больше не появлялся ни при дворах, ни в хрониках, словно растворился вместе со своими секретами.

Жойен и Мира — дети, которых послала судьба

Много лет спустя в Винтерфелл пришли дети Хоуленда — Жойен и Мира. Их отец отправил их к Брану Старку после странного сна: крылатый волк был прикован к земле каменными цепями, а ворона освобождала его клювом.

Жойен обладал редким даром — зелёными снами, способностью видеть будущее. Именно он убедил Брана, что тот должен идти за Стену и стать новым Трёхглазым вороном.

Тайна болотных магов

После исчезновения Жойена и Миры в книге и сериале о них больше не вспоминают. Но фанаты до сих пор спорят, что произошло.

Одни считают, что они погибли, помогая Брану раскрыть свой дар. Другие уверены: Хоуленд Рид жив и всё это время наблюдает за происходящим из тени.

Есть и смелая теория — будто Жойен и есть сам Хоуленд, способный сохранять молодость с помощью древней магии.

Как пишет «Джедай из Шира», Риды — это мост между эпохами: они помнят магию Детей Леса и несут знания, которые страшнее любого меча. Возможно, именно они знали, кто на самом деле был отцом Джона Сноу, и почему правда о Таргариенах должна была остаться в болотах.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Читать дальше 26 мая 2026
Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Читать дальше 26 мая 2026
Кошмарная лесная сказка, от которой побегут мурашки: где снимали «Как приручить лису» Кошмарная лесная сказка, от которой побегут мурашки: где снимали «Как приручить лису» Читать дальше 26 мая 2026
Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Читать дальше 26 мая 2026
В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод Читать дальше 26 мая 2026
5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры 5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры Читать дальше 26 мая 2026
Молодежь пересмотрела «Служебный роман» и восхитилась стилем Мымры: «Зря только испортила себя потом этими платьями» Молодежь пересмотрела «Служебный роман» и восхитилась стилем Мымры: «Зря только испортила себя потом этими платьями» Читать дальше 26 мая 2026
Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Читать дальше 26 мая 2026
«Приготовиться, мотор!» — а плёнки нет: главный секрет съёмок «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» «Приготовиться, мотор!» — а плёнки нет: главный секрет съёмок «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Читать дальше 25 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше