«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы?

14 ноября 2025 16:40
Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Фильм полностью изменил финал предыдущей части, вернув героев.

«Матрица» давно стала культовым боевиком, повлиявшим на целое поколение зрителей. Она запомнилась не только футуристичными боями в эстетике киберпанка, но и целой философской трилогией.

В 2021 году франшиза пополнилась четвертой частью под названием «Матрица: Воскрешение». Однако финальный выбор Нео в этой картине оказался достаточно сложным для восприятия многих поклонников.

Концовка «Матрицы: Воскрешение»

В решающий момент Аналитик, «новый Архитектор» Матрицы, останавливает время. Он раскрывает свой замысел: Нео и Тринити нужны ему для выработки энергии через эмоциональные страдания. Тринити пытается сопротивляться, но безуспешно.

Неожиданная помощь приходит от агента Смита в новом облике. Бывший враг становится временным союзником и отвлекает Аналитика. В ответ тот превращает население Матрицы в зомби-ботов, используя их как живое оружие.

Нео и Тринити прорываются сквозь толпу на мотоцикле. Герой вновь использует свои силы, мысленно отталкивая препятствия. Загнанные на крышу небоскреба, они оказываются в ловушке.

Когда Нео не может вспомнить полет, эта способность неожиданно пробуждается у Тринити. Она спасает их, унося в небо.

Вернувшись в реальный мир, они вновь подключаются к Матрице. Облаченные в свои классические костюмы, герои находят Аналитика. После яростной схватки они заявляют, что теперь сами будут менять правила системы, и улетают на свободу.

Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Главные герои Матрицы

Тринити во франшизе переживает два воскрешения. Впервые это случилось в «Матрице: Перезагрузка», где ее смертельно ранил Агент. Нео смог вернуть ее к жизни силой своей любви.

Сам Нео погиб в финале «Революции», пожертвовав собой для установления хрупкого мира между людьми и машинами. Однако «Матрица: Воскрешение» принесла важные изменения.

Создатели не только вернули обоих персонажей, но и оставили их живыми в финале новой истории. И это многим показалось странным. В результате, фанаты считают четвертый фильм истории не каноничным.

Ранее портал «Киноафиша» писал про настоящий финал Избранного из «Матрицы».

Фото: Кадры из фильма «Матрица: Воскрешение» (2021)
Светлана Левкина
