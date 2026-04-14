Военная драма «Ангелы Ладоги» снята по реальным событиям: от этой истории побегут мурашки

14 апреля 2026 07:29
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги» (2026)

Спортсмены объединились ради спасения жителей Ленинграда.

Мировая премьера военной драмы «Ангелы Ладоги» состоится за неделю до начала широкого проката — 16 апреля лента откроет кинофестиваль в столице. А уже 23 апреля ее увидят зрители.

Режиссёрское кресло проекта занял Александр Котт, а в основе сюжета — подлинные события, которые поражают воображение.

Реальная история

Буер представляет собой судно на специальных металлических полозьях, способное скользить по ледовой поверхности благодаря мачте с парусами. Управление им напоминает яхтенное дело, но требует особых навыков из-за высоких скоростей.

В ноябре 1941 года, когда началась блокада Ленинграда и ударили сильные морозы, группа молодых буеристов-спортсменов вышла на ещё неокрепший лёд. Изначально они должны были доставить боеприпасы, но миссия превратилась в спасение детей-сирот из детдома, которых не успели эвакуировать.

Прежние соперники вынужденно отбросили былые противоречия и сплотились в одну команду. На кону стояло не только их собственное выживание, но и жизнь тех, кому они могли подарить шанс.

На лёгких ледовых судах спортсмены эвакуировали истощённых людей, доставляли продовольствие, лекарства и топливо, следили за порядком на ледовой дороге и даже помогали очищать от мин акваторию. Звание «Ангелы Ладоги» они получили за невероятную скорость и умение маневрировать там, где любой другой транспорт был совершенно бессилен.

Закулисные детали

Съёмочный процесс развернулся в Санкт-Петербурге и прилегающих районах. Реализация такого масштабного проекта требовала серьёзной подготовки: необходимо было воссоздать дух эпохи и выдержать работу в суровых зимних условиях. Одной из главных площадок стала набережная Крюкова канала.

Кадр из фильма «Ангелы Ладоги» (2026)
Светлана Левкина
