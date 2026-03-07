Меню
Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»

Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»

7 марта 2026 10:00
Кадр из сериала «Мотай!»

Место было выбрано атмосферное.

В марте стартовал сериал «Мотай!» — спин‑офф громкой комедии «Камера Мотор». Действие снова разворачивается в тюремной киностудии, затерянной где‑то в глухой тайге, но история стала не просто продолжением, а расширением уже полюбившейся вселенной.

Интересно, что ради съёмок актёрам не пришлось отправляться в настоящую колонию. Место выбрали куда более неожиданное и даже немного зловещее.

Сюжет сериала «Мотай!»

Начальник колонии Назаров так и не выбрался из таёжной глуши, но мыслями он давно в столице. Теперь загвоздка в другом: прежний режиссёр вышел на волю, и студия осиротела.

Но судьба, видимо, любит Назарова — прямо в его учреждение этапом завозят Матвея Селюжицкого, столичного режиссёра. Назаров подключает все связи, чтобы ценный кадр остался именно у него, и ставит условие: продолжать киношное дело. Так в зоне снова заработала студия, где заключённые мастерят голливудские декорации и с упоением переснимают блокбастеры.

Кадр из сериала «Мотай!»

Где снимали сериал

Тайгу в сериале сыграли тверские леса. Съёмочная группа забралась в довольно глухое место в Калининском округе Тверской области и наткнулась на заброшенный пионерлагерь «Искра». Именно его территория превратилась на экране в колонию.

Кстати, локация не новая для киношников — «Искру» уже использовали в «Пищеблоке», том самом сериале про вампиров. Место и правда атмосферное и даже жутковатое: рядом речка с мрачным названием Тьма впадает в Волгу, а сам лагерь уже почти поглощён лесом.

Фото: Кадры из сериала «Мотай!»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
