Киноафиша Статьи «Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий

«Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий

8 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Блеск»

Картинка сочная, любовь — настоящая.

Петербург, высший свет, ивент-агентство, потомок султана, афера с колье и девушка с большими амбициями — звучит как смесь «Постучись в мою дверь» и «Великолепного века», только бодрее и короче.

Сериал «Блеск» — это когда хочется интриг, но без 139 серий, гарема и персидских завитков в титрах.

Анна — ассистентка на побегушках в элитной конторе, где клиенты привыкли платить миллионы за белых лебедей на свадьбу и дюжину виолончелистов в холле.

Аня мечтает пробиться наверх, но пока живёт с отцом-аферистом, который отбывает срок. У неё ни дворца, ни титула — только наглость и голова на плечах.

Кадр из сериала «Блеск»

Тут в её жизнь врывается Серкан. Красив, харизматичен, султан до кончиков пиджака. Или, по крайней мере, так говорит. На деле — такой же пройдоха, как и Аня. Их первая встреча заканчивается воровством: Анна утаскивает колье, он… оказывается подделкой. И не только украшение — весь Серкан липовый. Не султан, а мошенник с хорошим вкусом и большим аппетитом к деньгам.

Когда вскрывается правда, они объединяются. У него — опыт, у неё — связи. Вдвоём, да ещё и с освободившимся папашей, можно провернуть такую аферу, что и Османская империя обзавидовалась бы.

«Блеск» — это восемь серий лёгкого, азартного, с хрустом отыгранного ромкома. Любовь, шантаж, шикарные интерьеры, обаяние аферистов и Петербург, который играет на контрасте между светом люстр и тенями поддельных титулов.

Также прочитайте: Покорил в «Красных бутонах», на очереди — «Основание: Осман»? Кто заменит Бурака Озчивита в новом сезоне сериала.

Фото: Кадр из сериала «Блеск»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
