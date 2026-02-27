Меню
Киноафиша Статьи В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается

27 февраля 2026 07:29
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Эти эпизоды помогут создать нужное настроение.

За годы существования мультсериал «Маша и Медведь» оброс десятками серий, и среди них есть те, что особенно хорошо подходят для весеннего настроения — яркие, полные красок и доброго юмора.

Создатели проекта всегда умело вплетают в сюжеты смену времён года, и весна в мультфильме оживает по‑особенному. Тающие сосульки, первые лужи, возвращение птиц и, конечно, безудержная энергия главной героини, которая после зимы готова горы свернуть, — всё это создаёт неповторимую атмосферу.

Мы решили собрать для вас те эпизоды, которые идеально попадают в весеннее настроение.

«Весна пришла», 7 серия, 62 млн просмотров

Медведь просыпается после долгой спячки, выходит на крыльцо и замирает — во дворе стоит прекрасная медведица, и его сердце тут же тает. Схватив букет и коробку конфет, он устремляется к ней, но на пути как всегда возникает Маша.

Медведь изо всех сил пытается делать вид, что не знаком с неугомонной соседкой, но та выскакивает в самые неподходящие моменты. В конце концов медведица замечает девочку и требует объяснений.

Сконфуженный Мишка мямлит что‑то невнятное, и тогда медведица ставит ультиматум: или Маша, или она. Бедный Медведь мечется и не может выбрать, а тем временем его возлюбленная уходит под руку с другим, более решительным кавалером.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

«Витамин роста», 30 серия, 176 млн просмотров

Медведь с ужасом замечает, что его любимые тюльпаны на огороде совсем завяли, и тут как назло мимо проходят гималайский медведь-качок вместе с той самой медведицей. Соперник не упускает возможности поиздеваться над бедным Мишкой, и тот, задетый за живое, решает доказать всем, на что способен.

Он запирается в кладовке, которую на скорую руку превращает в настоящую химическую лабораторию, чтобы вывести супервитамин роста. Но где же Маша? Конечно, она уже тут как тут и горит желанием первой опробовать загадочное средство.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

«1 апреля — никому не верю!», 143 серия, 74 млн просмотров

Маша возится со своим сломанным велосипедом и вдруг замечает что‑то вкусное. Только она тянет руки к лакомству, как оно с хлопком разлетается, а из‑за угла выходит довольно ухмыляющийся Панда — оказывается, сегодня первое апреля, день шуток и розыгрышей.

Маша быстро входит во вкус и тут же подкидывает Панде подлянку: предлагает ему прокатиться на том самом неисправном велосипеде. Дальше друзья начинают соревноваться, кто кого перешутит, и их взгляд падает на Медведя.

После серии «грязных» розыгрышей Мишка наконец отправляется в душ, чтобы смыть с себя всё это безобразие, но шутники успевают подлить в воду краску, и медведь выходит оттуда ярко‑фиолетовым. На этом, впрочем, веселье не заканчивается, и Медведь решает не оставаться в долгу.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
