В СССР молодые родители всегда клали рядом с младенцем странный предмет: сейчас так уже никто не делает

На первый взгляд может показаться, что выбор электроники в Советском Союзе был скудным и однообразным. Но даже в те времена существовало одно любопытное устройство, призванное облегчить жизнь молодым семьям. Сегодня этот необычный прибор уже не встретишь ни в магазинах, ни на барахолках — он канул в Лету вместе с эпохой.

Устройство носило поэтичное название «Светлячок» и внешне напоминало небольшой пенал. Внутри корпуса размещались транзисторный усилитель, миниатюрная лампочка и батарейка.

В комплекте с прибором продавались сменные датчики и соединительный шнур. Любопытно, что по форме и весу (всего около 100 граммов) «Светлячок» отдалённо напоминал современный смартфон — разве что экрана и кнопок не хватало.

По сути, «Светлячок» выполнял функцию индикатора влажности. Датчики закладывались под пелёнку, а сам корпус крепился на одежду родителя или клался рядом с младенцем.

Как только ткань намокала, лампочка на приборе загоралась красным цветом — сигнал тревоги был предельно простым и понятным.

В эпоху тотального дефицита подгузников проблема мокрых пелёнок стояла особенно остро. Разработчики планировали, что «Светлячок» станет палочкой-выручалочкой для мам и пап, позволяя вовремя понять, что малыша пора перепеленать, даже на прогулке или в гостях. Стоил прибор сравнительно недорого — около трёх рублей, что делало его доступным для многих семей.

Однако широкой народной любви гаджет так и не завоевал. То ли родители привыкли полагаться на собственную интуицию, то ли устройство казалось излишним.

А с появлением в продаже одноразовых подгузников необходимость в «Светлячке» отпала окончательно. Сегодня о нём вспоминают разве что коллекционеры советской электроники.