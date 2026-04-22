В СССР молодые родители всегда клали рядом с младенцем странный предмет: сейчас так уже никто не делает

22 апреля 2026 08:00
Кадр из фильма «Однажды двадцать лет спустя» (1980)

Необходимость в нем отпала.

На первый взгляд может показаться, что выбор электроники в Советском Союзе был скудным и однообразным. Но даже в те времена существовало одно любопытное устройство, призванное облегчить жизнь молодым семьям. Сегодня этот необычный прибор уже не встретишь ни в магазинах, ни на барахолках — он канул в Лету вместе с эпохой.

Устройство носило поэтичное название «Светлячок» и внешне напоминало небольшой пенал. Внутри корпуса размещались транзисторный усилитель, миниатюрная лампочка и батарейка.

В комплекте с прибором продавались сменные датчики и соединительный шнур. Любопытно, что по форме и весу (всего около 100 граммов) «Светлячок» отдалённо напоминал современный смартфон — разве что экрана и кнопок не хватало.

По сути, «Светлячок» выполнял функцию индикатора влажности. Датчики закладывались под пелёнку, а сам корпус крепился на одежду родителя или клался рядом с младенцем.

Как только ткань намокала, лампочка на приборе загоралась красным цветом — сигнал тревоги был предельно простым и понятным.

В эпоху тотального дефицита подгузников проблема мокрых пелёнок стояла особенно остро. Разработчики планировали, что «Светлячок» станет палочкой-выручалочкой для мам и пап, позволяя вовремя понять, что малыша пора перепеленать, даже на прогулке или в гостях. Стоил прибор сравнительно недорого — около трёх рублей, что делало его доступным для многих семей.

Однако широкой народной любви гаджет так и не завоевал. То ли родители привыкли полагаться на собственную интуицию, то ли устройство казалось излишним.

А с появлением в продаже одноразовых подгузников необходимость в «Светлячке» отпала окончательно. Сегодня о нём вспоминают разве что коллекционеры советской электроники.

Светлана Левкина
В брюках клёш ходили не только советские стиляги: как морякам они спасали жизнь В брюках клёш ходили не только советские стиляги: как морякам они спасали жизнь Читать дальше 22 апреля 2026
Даже те, кто вырос в СССР, споткнутся уже на втором вопросе: угадайте 5 предметов советского быта (тест) Даже те, кто вырос в СССР, споткнутся уже на втором вопросе: угадайте 5 предметов советского быта (тест) Читать дальше 20 апреля 2026
«День взятия Бастилии напрасно прошел»: угадайте какие праздники на самом деле отмечали в Советском Союзе (тест) «День взятия Бастилии напрасно прошел»: угадайте какие праздники на самом деле отмечали в Советском Союзе (тест) Читать дальше 20 апреля 2026
Традиция родом из СССР: почему в книгах из библиотек штамп всегда только на 17 странице Традиция родом из СССР: почему в книгах из библиотек штамп всегда только на 17 странице Читать дальше 20 апреля 2026
Зря только отвезли эту бабушкину одежду на дачу: восемь вещей из СССР, которые снова на пике моды Зря только отвезли эту бабушкину одежду на дачу: восемь вещей из СССР, которые снова на пике моды Читать дальше 19 апреля 2026
Сейчас соль в магазинах стоит копейки, а в старину обходилась как кусок золота: ради нее поднимали бунты Сейчас соль в магазинах стоит копейки, а в старину обходилась как кусок золота: ради нее поднимали бунты Читать дальше 19 апреля 2026
Теперь комары точно не будут мучать: цыгане знали верный и простой способ, как отпугнуть от себя насекомых Теперь комары точно не будут мучать: цыгане знали верный и простой способ, как отпугнуть от себя насекомых Читать дальше 18 апреля 2026
В СССР эту рыбу ел каждый, а теперь это турецкий деликатес: в российских магазинах и не найти В СССР эту рыбу ел каждый, а теперь это турецкий деликатес: в российских магазинах и не найти Читать дальше 18 апреля 2026
Проверьте шкаф — вдруг там простаивает миллион: эта «бабушкина» посуда из СССР сейчас стоит целое состояние Проверьте шкаф — вдруг там простаивает миллион: эта «бабушкина» посуда из СССР сейчас стоит целое состояние Читать дальше 18 апреля 2026
