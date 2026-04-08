В «Праздниках 4» будет не только Аронова, но и новый главный герой: его имя держат в секрете непроста

Стартовало производство четвёртого сезона комедии «Праздники». Большинство актёров вернутся к своим ролям, но без новых лиц тоже не обойдётся.

В продолжении семью Пыжовых ждут как приятные события, так и новые трудности. Главным центром притяжения станет недавно родившийся сын младшей дочери Юли и её мужа Вовика.

Традиция не нарушается: главным поводом для сбора всей семьи станут первые смотрины младенца. Глава рода Виктор Васильевич Пыжов полностью погружается в дедушкины заботы и возводит на даче детскую площадку для будущих игр с внуком.

Старшая дочь Лена начинает откровенно ревновать отца — теперь всё его внимание достаётся сестре и племяннику. Эти эмоции подталкивают её к мысли о втором ребёнке, однако карьерные амбиции не дают легко решиться на этот шаг. Разногласия по столь важному вопросу обостряют и без того непростые отношения Лены с мужем Пашей.

Ситуация накаляется из-за внезапной перемены ролей внутри семьи. Вовик неожиданно превращается во всеобщего любимца и «идеального зятя». Новый расклад запускает болезненное соперничество — теперь уже не только между сёстрами, но и между их мужьями.

Параллельно важный жизненный этап проходит Наталья Пыжова. Ей предстоит столкнуться с перспективой выхода на пенсию — для героини это станет серьёзным испытанием.

В четвёртом сезоне зрители увидят нового персонажа — отца героини Ароновой, который, по сути, единственный человек, кого боится Виктор Васильевич. Кто именно исполнит эту роль, пока держится в секрете.

Дата премьеры четвёртого сезона пока не раскрывается.