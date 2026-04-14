В отличие от Пересильд МакКонахи на МКС не летал: где на Земле нашли места для съемок «Интерстеллара»

Работа над фильмом велась сразу в трех странах.

Эпическая лента «Интерстеллар» рассказывает о последней надежде человечества, вынужденного отправиться на поиски нового дома за пределами Солнечной системы.

Бывший пилот космического агентства NASA по имени Купер соглашается на смертельно опасную экспедицию — ему предстоит преодолеть кротовую нору, чтобы отыскать пригодный для жизни людей мир.

Зрители высоко оценивают эту картину не только благодаря запутанному сюжету и блестящему актёрскому ансамблю, но и поразительной достоверности «картинки». Чтобы выстроить многогранную и убедительную вселенную «Интерстеллара», режиссёр Кристофер Нолан вместе со съёмочной группой задействовал природные ландшафты сразу трёх стран.

Канада

Подавляющее количество земных эпизодов, в том числе кадры с хозяйством Купера, отсняли в канадской провинции под названием Альберта. Чтобы добиться достоверного вида американского Среднего Запада, рабочая группа возвела жилище главного героя с абсолютного нуля.

Но подлинной «изюминкой» площадки стали 200 гектаров настоящей кукурузы — агрокультуру высадили специально ради съёмок. Что касается эпизода с пыльным штормом во время бейсбольного матча, то его запечатлели на стадионе в населённом пункте Окотокс.

Исландия

Уникальные, словно внеземные ландшафты Исландии стали идеальной натурой для воссоздания далёких миров. Эпизоды на планете Миллер, где простирается безбрежный океан, снимались в ледяных водах лагуны неподалёку от посёлка Киркьюбайярклёйстюр.

Актёрскому составу, в том числе Энн Хэтэуэй, пришлось действовать в суровых условиях, погружаясь в реальную ледяную воду.

Заснеженные безжизненные просторы планеты Манна воспроизвели на леднике Свинафеллсйёкюдль, расположенном на территории национального парка.

США

При всём масштабе космической истории некоторые важные локации нашлись буквально в шаге от голливудских павильонов. Футуристические интерьеры засекреченного центра NASA воссоздали в гостинице в Лос-Анджелесе.

Что касается завершающей сцены на обитаемой планете Эдмундса, то её отсняли в пустыне Калифорнии, неподалёку от долины Люцерн-Вэлли.