Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса

В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса

18 сентября 2025 13:46
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Фанаты комиксов переживали за сюжет грядущей дилогии.

Marvel Studios начала полноценный маркетинг «Мстителей: Судный день», и первая официальная информация уже взорвала фанатские обсуждения. На выставке Disney в Шанхае представили баннер с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего — и синопсис, который раскрывает ключевую деталь: именно он станет движущей силой кризиса во всей мультивселенной.

Доктор Дум в MCU: наконец-то канон

Согласно описанию, Виктор фон Дум будет не только «гением науки», но и «могущественным магом». Это важный момент: в предыдущих экранизациях акцент делался на его техническом гении, но магические способности — одна из главных фишек Дума в комиксах.

Теперь Marvel готова показать его в полной силе, наравне с Доктором Стрэнджем и даже такими сущностями, как Мефисто.

Злодей без полутонов

Слухи о том, что MCU превратит Дума в очередного «антигероя с миссией» в духе Таноса, не подтверждаются. Логлайн фильма прямо указывает: Виктор намерен запустить каскад катастроф, которые приведут к разрушению мультивселенной.

Его действия начнутся с локальных вторжений, но быстро выльются в глобальный кризис, способный объединить миры в Battleworld — будущую арену «Мстителей: Секретные войны».

Роберт Дауни-младший снова в центре внимания

Возвращение актёра в киновселенную Marvel, но уже в совершенно иной роли, — отдельная интрига проекта. Если Тони Старк стал символом героизма MCU, то Виктор фон Дум может оказаться самой разрушительной фигурой франшизы. И судя по первым кадрам с Comic-Con и постерам, Marvel делает ставку на то, что зрители примут этот риск.

Что дальше?

«Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года и станут преддверием «Мстителей: Секретные войны» (запланированы на 17 декабря 2027-го). Впереди кульминация всей Саги о мультивселенной — и, похоже, Marvel готовит зрителям встречу с самым опасным врагом, которого ещё не знали ни Мстители, ни фанаты.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше