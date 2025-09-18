В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса

Marvel Studios начала полноценный маркетинг «Мстителей: Судный день», и первая официальная информация уже взорвала фанатские обсуждения. На выставке Disney в Шанхае представили баннер с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего — и синопсис, который раскрывает ключевую деталь: именно он станет движущей силой кризиса во всей мультивселенной.

Доктор Дум в MCU: наконец-то канон

Согласно описанию, Виктор фон Дум будет не только «гением науки», но и «могущественным магом». Это важный момент: в предыдущих экранизациях акцент делался на его техническом гении, но магические способности — одна из главных фишек Дума в комиксах.

Теперь Marvel готова показать его в полной силе, наравне с Доктором Стрэнджем и даже такими сущностями, как Мефисто.

Злодей без полутонов

Слухи о том, что MCU превратит Дума в очередного «антигероя с миссией» в духе Таноса, не подтверждаются. Логлайн фильма прямо указывает: Виктор намерен запустить каскад катастроф, которые приведут к разрушению мультивселенной.

Его действия начнутся с локальных вторжений, но быстро выльются в глобальный кризис, способный объединить миры в Battleworld — будущую арену «Мстителей: Секретные войны».

Роберт Дауни-младший снова в центре внимания

Возвращение актёра в киновселенную Marvel, но уже в совершенно иной роли, — отдельная интрига проекта. Если Тони Старк стал символом героизма MCU, то Виктор фон Дум может оказаться самой разрушительной фигурой франшизы. И судя по первым кадрам с Comic-Con и постерам, Marvel делает ставку на то, что зрители примут этот риск.

Что дальше?

«Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года и станут преддверием «Мстителей: Секретные войны» (запланированы на 17 декабря 2027-го). Впереди кульминация всей Саги о мультивселенной — и, похоже, Marvel готовит зрителям встречу с самым опасным врагом, которого ещё не знали ни Мстители, ни фанаты.

