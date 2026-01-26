В Marvel готовят новую трилогию? «Мстители» еще не вышли, а слухов вокруг них становится больше с каждым днем

В Сети появился интересный слух, который взволновал фанатов вселенной Marvel. Говорят, что готовящийся фильм «Мстители: Доктор Дум» может стать не отдельным проектом, а началом целой трилогии. Слухи связывают это с грядущим масштабным кроссовером «Секретные войны».

Якобы сюжет этого события настолько огромен и насыщен, что студия задумывается о том, чтобы разбить его на две полноценные части.

Трилогия «Мстителей»

Съёмки фильма «Доктор Дум» уже официально завершены. На апрель этого года назначены дополнительные пересъёмки, что является стандартной практикой для проектов такого масштаба.

А режиссёры Энтони и Джо Руссо уже представляют общий размах новой главы. Стоит напомнить, что текущий рекорд по длительности в киновселенной Marvel принадлежит «Мстителям: Финал» — 3 часа 1 минута.

По данным инсайдеров, оба новых фильма могут побить этот рекорд. По его информации, «Доктор Дум» будет идти около трёх часов.

А кроссовер «Секретные войны» планируется ещё более масштабным. Из-за такого огромного объёма материала студия уже рассматривает возможность разделить этот фильм на две отдельные полнометражные части.

Сюжет новых «Мстителей»

Сюжетные детали нового фильма тщательно скрываются. Ясно одно: угроза на этот раз будет вселенского масштаба. Её источником станет загадочный мультивселенский путешественник — Доктор Дум. В противостоянии с ним объединятся герои из самых разных реальностей.

Премьера назначена на 18 декабря. Сиквел должен выйти еще через год. Именно «Секретные войны» должны поставить финальную точку в текущей саге мультивселенной и открыть для зрителей новую эпоху мутантов.