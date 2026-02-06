Меню
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого

6 февраля 2026 13:17
Кадр из фильма «Приключения Буратино»

У героя был реальный прототип.

Советский фильм «Приключения Буратино» до сих пор радует детей. А новая картина «Буратино» даёт шанс увидеть эту сказку другими глазами.

Если углубиться в историю создания книги, многие герои предстанут в новом свете. Ведь у некоторых из них были вполне реальные прототипы.

Например, странный Дуремар с его одержимостью пиявками — не просто выдумка писателя. Такой человек существовал на самом деле. И он очень поразил воображение маленького Алексея Толстого.

В 1885 году в Москву приехал парижский врач-новатор Жак Булемард. Он активно продвигал лечение пиявками, считая их средством от всех болезней. Чтобы убедить публику, он прямо на улице демонстрировал, как ставит пиявки всем желающим.

Двенадцатилетний Алёша, будущий писатель Толстой, вместе с друзьями бегал за чудаковатым лекарем по улицам. Мальчишки дразнили его, переиначив французскую фамилию на свой лад, и придумали то самое прозвище — Дуремар.

Повзрослев и взявшись за сказку, Толстой детально оживил в памяти эти детские впечатления. Персонаж, которого позже блестяще сыграл Владимир Басов, вышел хоть и гротескным, но очень живым. Это не настоящий злодей, а скорее неудачливый чудак, вызывающий у зрителей не столько смех, сколько даже какую-то жалость.

В новой экранизации Дуремар и вовсе предстаёт в неожиданном свете — он почти герой, который осмеливается пойти против Карабаса-Барабаса. Кстати, в оригинальной сказке Коллоди, которую пересказывал Толстой, такого персонажа нет вовсе — там был просто зеленый рыбак, случайно поймавший Пиноккио в море.

Кадр из фильма «Буратино»
Фото: Кадры из фильмов «Приключения Буратино (1975)», «Буратино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
