В этом сериале Netflix будто соединили ОСД и «Хроники Нарнии»: критики в восторге — поставили 96% на RT

Иногда самые интересные проекты — это не громкие новинки, а уже вышедшие сериалы, которые просто прошли мимо. Именно таким оказался «Лемони Сниккет: 33 несчастья» — фэнтези Netflix, которое неожиданно объединило атмосферу «Хроник Нарнии» и напряжение «Очень странных дел». И, судя по рейтингу 96% на Rotten Tomatoes, зрители это оценили.

Дети против мира взрослых

Главная идея сериала проста и в то же время цепляет: дети здесь умнее взрослых. Сироты Бодлер — Вайолет, Клаус и Санни — постоянно оказываются в опасности, потому что взрослые либо некомпетентны, либо откровенно вредят.

Злодей граф Олаф (его играет Нил Патрик Харрис) снова и снова обманывает окружающих, потому что никто не хочет замечать очевидное. В итоге детям приходится полагаться только на себя: изобретательность, интеллект и смелость становятся их единственным оружием.

Мир, который внезапно ломается

Как и в «Очень странных делах», здесь все начинается с привычной реальности — и резко рушится. После гибели родителей жизнь Бодлеров превращается в череду странных и опасных событий.

Это ощущение нестабильности — один из главных плюсов сериала. Герои постоянно переезжают, меняют опекунов, а угроза никогда не исчезает. В этом смысле проект ближе к мрачной сказке, чем к классическому приключению.

Почему это стоит смотреть

«Лемони Сниккет: 33 несчастья» работает сразу на нескольких уровнях. Это и готическая фантазия с черным юмором, и история взросления, и почти философское размышление о том, что происходит, когда система защиты дает сбой.

Именно этот баланс — между сказкой, иронией и настоящей тревогой — делает проект особенным. Если вы любите истории, где дети оказываются умнее и сильнее взрослых, это точно тот случай, который стоит не пропускать.