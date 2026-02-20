В этих кабинетах расследуют реальные дела: где снимали сериал «Первый отдел» — не только в Петербурге

Если вам кажется, что в «Первом отделе» всё слишком уж по-настоящему — вам не кажется. Создатели с самого начала сделали ставку на максимальную достоверность. И это чувствуется буквально в каждом кадре.
Настоящие кабинеты вместо павильонов
В отличие от многих детективов, «Первый отдел» снимали не в выстроенных декорациях, а в реальных помещениях Главного следственного управления по Петроградскому району Санкт-Петербурга.
Та самая строгая атмосфера, коридоры, кабинеты — это не стилизация, а настоящая рабочая среда. Благодаря этому сериал сразу получает особую фактуру: он не «играет» в следствие, а выглядит как документальное наблюдение.
Петербург как полноценный герой
Санкт-Петербург в сериале — не фон, а участник событий. Набережные, мосты, дворы, спальные районы — всё это создаёт ощущение холодной, немного суровой реальности.
Город добавляет истории глубины: расследования будто растворяются в его архитектуре, а серое небо усиливает драматизм.
От Ладоги до Красноярска
География проекта намного шире. Съёмки проходили в Ленинградской области — на Ладоге и у Финского залива, где ночные сцены снимали буквально под ледяным дождём.
Третий и четвёртый сезоны частично работали в Красноярске. Там в кадр попали центральные улицы и даже Николаевский мост — причём сцену погони снимали в условиях реального дорожного затора.
Во втором сезоне съёмочная группа добралась до Пскова, Ульяновска и Вологды. В кадре — настоящие здания Следственного комитета и городские набережные.
Реальные дела и живые прототипы
Создатели консультировались с действующими специалистами и опирались на реальные уголовные истории. Поэтому расследования не выглядят шаблонными.
Иван Колесников называет своего героя Юрия Брагина собирательным образом детективов, а Сергей Жарков выполняет трюки самостоятельно — отсюда та самая жёсткая, «неотполированная» динамика.
И, наверное, именно это сочетание — реальные локации, живая атмосфера и внимание к деталям — и делает «Первый отдел» одним из самых убедительных российских детективов последних лет.