В этих кабинетах расследуют реальные дела: где снимали сериал «Первый отдел» — не только в Петербурге

По местам съемок можно даже провести экскурсию.

Если вам кажется, что в «Первом отделе» всё слишком уж по-настоящему — вам не кажется. Создатели с самого начала сделали ставку на максимальную достоверность. И это чувствуется буквально в каждом кадре.

Настоящие кабинеты вместо павильонов

В отличие от многих детективов, «Первый отдел» снимали не в выстроенных декорациях, а в реальных помещениях Главного следственного управления по Петроградскому району Санкт-Петербурга.

Та самая строгая атмосфера, коридоры, кабинеты — это не стилизация, а настоящая рабочая среда. Благодаря этому сериал сразу получает особую фактуру: он не «играет» в следствие, а выглядит как документальное наблюдение.

Петербург как полноценный герой

Санкт-Петербург в сериале — не фон, а участник событий. Набережные, мосты, дворы, спальные районы — всё это создаёт ощущение холодной, немного суровой реальности.

Город добавляет истории глубины: расследования будто растворяются в его архитектуре, а серое небо усиливает драматизм.

От Ладоги до Красноярска

География проекта намного шире. Съёмки проходили в Ленинградской области — на Ладоге и у Финского залива, где ночные сцены снимали буквально под ледяным дождём.

Третий и четвёртый сезоны частично работали в Красноярске. Там в кадр попали центральные улицы и даже Николаевский мост — причём сцену погони снимали в условиях реального дорожного затора.

Во втором сезоне съёмочная группа добралась до Пскова, Ульяновска и Вологды. В кадре — настоящие здания Следственного комитета и городские набережные.

Реальные дела и живые прототипы

Создатели консультировались с действующими специалистами и опирались на реальные уголовные истории. Поэтому расследования не выглядят шаблонными.

Иван Колесников называет своего героя Юрия Брагина собирательным образом детективов, а Сергей Жарков выполняет трюки самостоятельно — отсюда та самая жёсткая, «неотполированная» динамика.

И, наверное, именно это сочетание — реальные локации, живая атмосфера и внимание к деталям — и делает «Первый отдел» одним из самых убедительных российских детективов последних лет.