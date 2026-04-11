Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В этих 3 аниме-сериалах именно концовка — 10/10: хочется пересматривать финал снова и снова

В этих 3 аниме-сериалах именно концовка — 10/10: хочется пересматривать финал снова и снова

11 апреля 2026 07:58
Кадры из сериалов «Космический Денди», «Монстр», «Восемьдесят шесть»

Последние серии переворачивают историю с ног на голову.

Иногда именно финал превращает хорошее аниме в настоящее произведение искусства. Но бывает и наоборот — сильные концовки остаются незамеченными, потому что сами проекты недооценены. Если вы любите истории, которые оставляют послевкусие, эти три аниме точно стоит добавить в список.

«Космический Денди»

На первый взгляд «Космический Денди» кажется хаотичной комедией о путешествиях по галактике. Каждая серия — отдельная история, наполненная абсурдом и экспериментами с жанрами.

Но ближе к финалу все элементы неожиданно складываются в цельную картину. История превращается в философское размышление о свободе выбора, а концовка полностью меняет восприятие всего аниме. Именно поэтому после финала хочется пересмотреть сериал заново.

«Космический Денди»

«Монстр»

«Монстр» — это напряжённый психологический триллер о нейрохирурге, который спасает жизнь мальчику, не подозревая, что тот станет серийным убийцей. Герой отправляется на поиски своего бывшего пациента, чтобы остановить его и исправить собственную ошибку.

Финал аниме остается открытым и неоднозначным, заставляя зрителей задуматься о морали и цене человеческой жизни. Именно такая концовка делает «Монстра» одним из самых сильных психологических аниме.

«Монстр»

«Восемьдесят шесть»

«Восемьдесят шесть» — мрачная история о войне, где солдат воспринимают как расходный материал. Сериал поднимает тяжелые темы и легко мог закончиться трагедией.

Однако финал неожиданно делает акцент на человечности и надежде. Герои получают шанс на новую жизнь, а зритель — сильное эмоциональное завершение, которое запоминается надолго.

«Восемьдесят шесть»
Фото: Кадры из сериалов «Космический Денди», «Монстр», «Восемьдесят шесть»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше