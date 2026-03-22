В Америку на самом деле даже ехать не пришлось: где снимали «Чужестранку»

22 марта 2026 07:00
Команда нашла нужные локации в других местах.

«Чужестранка» запомнилась зрителям прежде всего историей любви Клэр из ХХ века и шотландского горца Джейми Фрейзера. Но не только этим сериал цепляет.

Большую роль играют места действия. Локации помогают передать атмосферу путешествий во времени.

Шотландия стала важной частью всего повествования. Именно там по сюжету Клэр проваливается сквозь камни из своего времени в XVIII век, в эпоху восстания якобитов.

Во втором сезоне герои оказались во Франции, при дворе Людовика Пятнадцатого. Третий сезон переносит зрителя сразу в несколько мест: Бостон XX века, Шотландию XVIII века и на Ямайку.

К четвёртому сезону действие в основном разворачивается в Америке. Джейми и Клэр обживают дикие земли Северной Каролины.

Но снимали эти сцены чаще всего не за океаном. Съёмочная группа редко покидала Шотландию, даже когда по сюжету персонажи находились далеко за её пределами.

Съемки в Шотландии

Благодаря «Чужестранке» в Шотландию стало приезжать больше туристов. Люди хотят увидеть знаменитые камни в Крейг‑на‑Дуне и замок Мидхоуп, который в сериале стал замком Лаллиброх. Хотя замок выглядит как старинный, на самом деле это несколько раз перестроенный пятиэтажный дом.

А камни, через которые Клэр попадает в прошлое, хоть и бутафорские, но место съёмок реальное. Оно находится в городке Кинлох‑Раннох.

Когда герои во втором сезоне оказываются во Франции, они посещают Версаль. В одной из сцен они гуляют по садам во время приёма. Но эти сады на самом деле находятся не во Франции. Съёмки проходили в Шотландии, в замке Драммонд.

В третьем сезоне Клэр и Брианна приезжают в Гарвард. Они получают награду, которую посмертно присудили Фрэнку. Когда героини идут по кампусу, они проходят под каменными арками. На самом деле это не Гарвард, а Университет Глазго. Съёмки снова прошли в Шотландии.

Съемки в Кейптауне

За все время съемок команда «Чужестранки» лишь однажды работала за пределами Шотландии. Это случилось в третьем сезоне. Сцены на корабле и эпизоды, действие которых происходит на Ямайке, снимали в Южной Африке. Например, тропический пляж из сериала — это на самом деле пляж Сильверструм в Кейптауне.

В одной из сцен Джейми и Клэр находят Гейлис Дункан в розовом доме на Ямайке. Но в реальности это здание находится в Кейптауне. Оно расположено на территории винного поместья Грендель.

Северная Каролина

Для съёмок американских сцен команда «Чужестранки» тоже не покидала Шотландию. Местные пейзажи оказались очень похожи на природу Северной Каролины.

Сэм Хьюэн, который играет Джейми Фрейзера, признался, что сначала удивился такому решению. Но потом он передумал.

«Я съездил в Северную Каролину, побывал там, провел несколько дней, путешествуя по разным местам, и все они выглядят одинаково!», — признался актер.

Перед тем как утвердить Шотландию в роли Нового Света, продюсеры тоже специально посетили Северную Каролину. Они хотели убедиться, что эстетика двух мест совпадает.

В итоге команде удалось воссоздать американскую природу, не уезжая из Шотландии. Большую часть сцен позже снимали в студии Wardpark в Камбернолде, недалеко от Глазго.

Светлана Левкина
На этот раз Пересильд на Байконур не отправляли: где снимали «Космическую собаку Лиду» На этот раз Пересильд на Байконур не отправляли: где снимали «Космическую собаку Лиду» Читать дальше 22 марта 2026
С 23 по 29 марта выходит сразу 3 захватывающих сериала: один — от создателей «Очень странных дел» С 23 по 29 марта выходит сразу 3 захватывающих сериала: один — от создателей «Очень странных дел» Читать дальше 23 марта 2026
После него забыла про «Первый отдел»: этот британский детектив c рейтингом IMDb 8,6 особенно выделяется — цифры не врут После него забыла про «Первый отдел»: этот британский детектив c рейтингом IMDb 8,6 особенно выделяется — цифры не врут Читать дальше 23 марта 2026
Prime Video наконец-то экранизировал легендарный роман Эль Кеннеди: все читавшие книгу замерли в предвкушении Prime Video наконец-то экранизировал легендарный роман Эль Кеннеди: все читавшие книгу замерли в предвкушении Читать дальше 23 марта 2026
В книгах Мартин не убил Кейтилин Старк, а позволил ей жить в хоррор-версии: эту линию полностью вырезали из «Игры престолов» В книгах Мартин не убил Кейтилин Старк, а позволил ей жить в хоррор-версии: эту линию полностью вырезали из «Игры престолов» Читать дальше 23 марта 2026
Marvel даже не дал этому злодею спокойно умереть: что стало с Красным Черепом из «Первого Мстителя» Marvel даже не дал этому злодею спокойно умереть: что стало с Красным Черепом из «Первого Мстителя» Читать дальше 23 марта 2026
Под подозрение попали даже слуги: кто новая леди Уислдаун в сериале «Бриджертоны» — 3 версии Под подозрение попали даже слуги: кто новая леди Уислдаун в сериале «Бриджертоны» — 3 версии Читать дальше 23 марта 2026
Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Читать дальше 23 марта 2026
Главный спойлер к «Рыцарю Семи Королевств» выдал Джоффри в 4 сезоне «Игры престолов»: пересмотрите 1 серию Главный спойлер к «Рыцарю Семи Королевств» выдал Джоффри в 4 сезоне «Игры престолов»: пересмотрите 1 серию Читать дальше 23 марта 2026
