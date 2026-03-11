Меню
Киноафиша Статьи Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета

Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета

11 марта 2026 08:27
Кадр из мультсериала «Три кота»

Эти образы выбраны непроста.

«Три кота» давно поселились в каждом доме, где есть маленькие дети. Мультсериал любят за простоту, яркость и добрые уроки — про дружбу, честность и умение находить выход из любой ситуации. Но даже у родителей, которые пересмотрели сотни серий, иногда возникает вопрос: почему все три котёнка одного цвета? И именно оранжевого?

Дружба

Оранжевый тут не просто так. Это тёплый, солнечный цвет, который дети считывают как сигнал: «я хороший, мне можно верить». Он не раздражает глаз, как агрессивный красный, и не сливается с фоном, в отличие от серых или приглушённых тонов. Оранжевый — живой, уютный, безопасный.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Приметы

Авторы мультсериала не обошли стороной и народные приметы. Рыжие коты в культуре давно закрепились как символ удачи и домашнего уюта. Ребёнок на подсознательном уровне считывает: рыжий — значит хороший, с ним безопасно.

Психологи подтверждают: тёплый, насыщенный, но не агрессивный цвет действительно снижает тревожность у дошкольников и помогает настроиться на позитив.

При этом все трое, хоть и одного окраса, — совершенно разные по характеру. Компот задумчивый и добрый, Коржик — вихрь, который вечно куда‑то несётся, Карамелька — та, что всех мирит и придумывает выходы из положений. Их объединяет искренняя привязанность друг к другу.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
