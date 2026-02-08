Меню
Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки

8 февраля 2026 09:54
Кадр из фильма «Оно»

Вопросы могут запутать.  

Советское кино умело пугать без крови и спецэффектов, играя на глубинных страхах и сюрреалистичных образах. Американские же хорроры, особенно по произведениям Стивена Кинга, часто делают ставку на психологический натиск и чёткие сверхъестественные угрозы. Два разных мира, но одна цель — вселить в зрителя ужас.

На первый взгляд их эстетику даже можно перепутать: туманные пейзажи, тревожные взгляды, атмосфера надвигающейся беды. Но у каждой школы кино есть свои уникальные приметы, которые безошибочно выдают происхождение кадра.

Мы собрали подборку жутких кадров. Ваша задача — определить, что перед вами: образец советского мистического кинематографа или кадр из фильма по мотивам произведений короля ужасов.

Фото: Кадр из фильма «Оно» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
