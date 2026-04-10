У Шварценеггера было три причины, чтобы отказаться от «Хищника 2»: жалеет до сих пор

10 апреля 2026 21:31
Актер запросил особые требования.

Фанаты «Хищника» до сих пор спорят, какая часть франшизы лучшая, но в одном сходятся почти все: оригинальный фильм 1987 года — вне конкуренции. А герой Арнольда Шварценеггера Датч давно стал культовой фигурой, чей образ растиражировали на футболках, мемах и постерах.

Сиквел 1990 года с Дэнни Гловером в главной роли получил в целом приличные отзывы, однако отсутствие Шварценеггера многие зрители восприняли как серьёзный минус. Но почему же Датч не вернулся?

Причина оказалась прозаичной до банальности: актёр и продюсеры просто не смогли договориться. Шварценеггер был готов снова встать в строй, но только на правах главного героя. Создатели же видели его появление лишь в качестве короткого камео, а основную ставку делали на нового персонажа — полицейского из Лос-Анджелеса.

Кроме того, Арнольда не впечатлила смена локации: вместо атмосферных джунглей действие перенесли в бетонные джунгли мегаполиса.

Ну и, конечно, не обошлось без финансовых разногласий. Продюсер Джон Дэвис позже признавался, что запрошенный Шварценеггером гонорар оказался для студии попросту неподъёмным.

Сам актёр спустя годы сожалел, что не пошёл на уступки и не сделал «скидку». Но, как говорится, поезд ушёл — и зрители так и не увидели полноценное возвращение Датча на большой экран.

Светлана Левкина
