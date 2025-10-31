У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном

В фильмах это не объяснили.

Вряд ли в архивах Marvel найдется супергерой, способный соперничать в народной любви с Росомахой. Его брутальная харизма десятилетиями удерживала персонаж в ряду самых востребованных героев, а членство в ключевом составе «Людей Икс» лишь упрочило этот статус.

Современный всплеск интереса к персонажу закономерно связан с возвращением Хью Джекмана в роли Росомахи для проекта «Дэдпул 3».

Однако даже искушённые поклонники комиксов не всегда осведомлены о происхождении его альтернативного имени — Логан, которое прочно закрепилось как в текстах, так и в киноадаптациях, затмив каноническое имя Джеймс Хоулетт.

Отец Росомахи

Происхождение псевдонима уходит корнями в сложную семейную историю героя. Биологическим отцом Джеймса Хоулетта являлся Томас Логан — работник поместья, тайно связанный романтическими отношениями с матерью будущего мутанта Элизабет Хоулетт.

При рождении мальчик получил фамилию законного супруга Элизабет — состоятельного землевладельца Джона Хоулетта. Судьбоносный поворот произошел после изгнания Томаса Логана и его сына Дога из поместья.

Вернувшись с огнестрельным оружием, Логан-старший совершил убийство Джона Хоулетта на глазах у Элизабет и юного Джеймса. В состоянии аффекта мальчик применил свои костяные когти и убил родного отца.

Особая связь

После трагических событий в поместье Хоулеттов юный Джеймс бежал в канадскую глушь вместе с Роуз О'Хара — единственным близким ему человеком. Страдая от провалов в памяти и психологической травмы, он нуждался в разрыве с прошлым.

Именно Роуз, желая помочь ему начать жизнь заново, предложила имя «Логан». Этот выбор был не случайным — он одновременно стирал прежнюю личность и сохранял связь с биологическими корнями через фамилию отца. Герой принял новое имя, которое впоследствии стало неотъемлемой частью его легенды.

Однако судьба приготовила ему очередную трагедию. Во время конфликта Логана с Догом — единокровным братом — Роуз попыталась остановить схватку. В приступе слепой ярости Росомаха неосознанно лишил жизни подругу. Эта потеря стала одной из самых болезненных в его долгой жизни, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал про любимую роль Хью Джекмана.