У нашумевшего фильма «Проект "Аве Мария"» финал оказался спорным: а как было в романе Энди Вейера?

Для ценителей экранизаций есть хорошая новость.

Финал «Проект "Аве Мария"» — один из самых обсуждаемых моментов экранизации. И хорошая новость для фанатов книги: он практически не изменился, хотя без небольших корректировок всё же не обошлось.

Концовка была задумана с самого начала

Автор романа Энди Вейер признался, что финал истории он придумал ещё до того, как начал писать книгу.

«Я знал последнюю сцену ещё до первой строки», — отметил он.

Это объясняет, почему создатели фильма не стали радикально менять развязку — она изначально была ключевой частью всей истории.

Насколько фильм отличается от книги

Сценарист Дрю Годдард подтвердил: изменения в финале есть, но они минимальны.

По его словам, это «очень, очень близкая» адаптация. Все правки были сделаны не ради переписывания истории, а чтобы усилить эмоциональный эффект на экране.

Почему финал было важно сохранить

Создатели понимали, что концовка может показаться необычной и даже рискованной для массового зрителя.

Годдард отметил, что студии изначально могли сомневаться, но команда настаивала: именно в этой развязке — сила всей истории.

Что это значит для зрителей

В итоге фильм остаётся максимально верным духу оригинала. Финал сохраняет ту же идею, которая сделала книгу такой запоминающейся, но при этом становится чуть более кинематографичным.

И именно этот баланс — верность первоисточнику и аккуратные изменения — делает «Проект "Аве Мария"» одной из самых ожидаемых экранизаций научной фантастики последних лет.