Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У нашумевшего фильма «Проект "Аве Мария"» финал оказался спорным: а как было в романе Энди Вейера?

У нашумевшего фильма «Проект "Аве Мария"» финал оказался спорным: а как было в романе Энди Вейера?

23 марта 2026 14:44
Кадр из фильма «Проект Аве Мария»

Для ценителей экранизаций есть хорошая новость.

Финал «Проект "Аве Мария"» — один из самых обсуждаемых моментов экранизации. И хорошая новость для фанатов книги: он практически не изменился, хотя без небольших корректировок всё же не обошлось.

Концовка была задумана с самого начала

Автор романа Энди Вейер признался, что финал истории он придумал ещё до того, как начал писать книгу.

«Я знал последнюю сцену ещё до первой строки», — отметил он.

Это объясняет, почему создатели фильма не стали радикально менять развязку — она изначально была ключевой частью всей истории.

Насколько фильм отличается от книги

Сценарист Дрю Годдард подтвердил: изменения в финале есть, но они минимальны.

По его словам, это «очень, очень близкая» адаптация. Все правки были сделаны не ради переписывания истории, а чтобы усилить эмоциональный эффект на экране.

Почему финал было важно сохранить

Создатели понимали, что концовка может показаться необычной и даже рискованной для массового зрителя.

Годдард отметил, что студии изначально могли сомневаться, но команда настаивала: именно в этой развязке — сила всей истории.

Что это значит для зрителей

В итоге фильм остаётся максимально верным духу оригинала. Финал сохраняет ту же идею, которая сделала книгу такой запоминающейся, но при этом становится чуть более кинематографичным.

И именно этот баланс — верность первоисточнику и аккуратные изменения — делает «Проект "Аве Мария"» одной из самых ожидаемых экранизаций научной фантастики последних лет.

Фото: Кадр из фильма «Проект Аве Мария»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда Голливуд берется за аниме, получается 5% на Rotten Tomatoes: 3 самых провальных экранизации Когда Голливуд берется за аниме, получается 5% на Rotten Tomatoes: 3 самых провальных экранизации Читать дальше 27 марта 2026
И оскароносцы не помогли: голливудские картины, которые правились с треском — одна станет большим сюрпризом И оскароносцы не помогли: голливудские картины, которые правились с треском — одна станет большим сюрпризом Читать дальше 26 марта 2026
Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Читать дальше 26 марта 2026
3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить 3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить Читать дальше 26 марта 2026
Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Читать дальше 26 марта 2026
Netflix взял эти истории Стивена Кинга и выдал экранизации ничуть не хуже: 3 самых удачных триллера в коллекции Netflix взял эти истории Стивена Кинга и выдал экранизации ничуть не хуже: 3 самых удачных триллера в коллекции Читать дальше 26 марта 2026
Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры Читать дальше 26 марта 2026
«Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» «Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» Читать дальше 25 марта 2026
5 провальных ужастиков, из которых случайно получились отличные комедии: все настолько плохо, что даже… смешно 5 провальных ужастиков, из которых случайно получились отличные комедии: все настолько плохо, что даже… смешно Читать дальше 25 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше