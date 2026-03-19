У «Бриджертонов» будет не только 5 сезон, но и новый спин-офф? Хит Netflix впервые отклонится от книг

Шонда Раймс, подарившая зрителям «Бриджертонов», поделилась планами касательно будущего популярной франшизы. Продюсер намекнула, что вселенная сериала вполне может обзавестись ответвлением.

И если это случится, центральное место в новом проекте, по словам Раймс, займет Вайолет Бриджертон — мать многочисленного семейства, чей образ на экране воплотила Рут Геммелль. Именно история этой героини, как подчеркнула создательница, выглядит наиболее логичным и органичным выбором для спин-оффа.

Про Вайолет была даже отдельная повесть, но там сюжет сосредоточился вокруг ее прошлого. А намеки Шонды Раймс доказывают, что речь не идет не о приквеле, значит, ей придется отклониться от книг.

Вайолет Бриджертон неизменно присутствовала во всех четырех сезонах шоу, однако именно сейчас линия ее жизни заинтересовала аудиторию особенно остро.

В новом сезоне героиня начала сближаться с лордом Андерсоном, и к развязке истории отношения уже почти привели к помолвке. Но планы нарушила трагедия: Джон Стирлинг скончался, оставив Франческу вдовой. Вайолет пришлось временно забыть о собственном счастье и сосредоточиться на поддержке убитой горем дочери.

Шонда Раймс, к слову, уже пробовала силы в расширении вселенной: в 2023 году выходил мини-сериал «Королева Шарлотта», встреченный зрителями довольно тепло. Что касается основной линии, пятый сезон официально анонсирован, хотя точная премьерная дата пока держится в секрете.