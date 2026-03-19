У «Бриджертонов» будет не только 5 сезон, но и новый спин-офф? Хит Netflix впервые отклонится от книг

19 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Шоу получит ответвление.

Шонда Раймс, подарившая зрителям «Бриджертонов», поделилась планами касательно будущего популярной франшизы. Продюсер намекнула, что вселенная сериала вполне может обзавестись ответвлением.

И если это случится, центральное место в новом проекте, по словам Раймс, займет Вайолет Бриджертон — мать многочисленного семейства, чей образ на экране воплотила Рут Геммелль. Именно история этой героини, как подчеркнула создательница, выглядит наиболее логичным и органичным выбором для спин-оффа.

Про Вайолет была даже отдельная повесть, но там сюжет сосредоточился вокруг ее прошлого. А намеки Шонды Раймс доказывают, что речь не идет не о приквеле, значит, ей придется отклониться от книг.

Вайолет Бриджертон неизменно присутствовала во всех четырех сезонах шоу, однако именно сейчас линия ее жизни заинтересовала аудиторию особенно остро.

В новом сезоне героиня начала сближаться с лордом Андерсоном, и к развязке истории отношения уже почти привели к помолвке. Но планы нарушила трагедия: Джон Стирлинг скончался, оставив Франческу вдовой. Вайолет пришлось временно забыть о собственном счастье и сосредоточиться на поддержке убитой горем дочери.

Шонда Раймс, к слову, уже пробовала силы в расширении вселенной: в 2023 году выходил мини-сериал «Королева Шарлотта», встреченный зрителями довольно тепло. Что касается основной линии, пятый сезон официально анонсирован, хотя точная премьерная дата пока держится в секрете.

Светлана Левкина
Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Читать дальше 16 марта 2026
Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
Истина где-то рядом? Почему Малдер не спит в «Секретных материалах» и постоянно пересматривает один и тот же фильм Истина где-то рядом? Почему Малдер не спит в «Секретных материалах» и постоянно пересматривает один и тот же фильм Читать дальше 19 марта 2026
Обещанного 12 лет ждут? 6 оправданий Джорджа Мартина, почему все еще не написаны «Ветра зимы» — фанаты в бешенстве Обещанного 12 лет ждут? 6 оправданий Джорджа Мартина, почему все еще не написаны «Ветра зимы» — фанаты в бешенстве Читать дальше 18 марта 2026
Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Читать дальше 17 марта 2026
Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Николь Кидман рассказала о своей худшей постельной сцене: а ведь этот сериал был хитом HBO Читать дальше 17 марта 2026
Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Читать дальше 16 марта 2026
Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Читать дальше 16 марта 2026
Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Читать дальше 16 марта 2026
