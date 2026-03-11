Меню
Киноафиша Статьи Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это»

11 марта 2026 08:00
Кадр из фильма «Хищник» (1987)

Пока ведутся переговоры, но такое вполне возможно.

Возвращение героя из культового боевика 1980-х снова обсуждают фанаты франшизы «Хищник». Арнольд Шварценеггер намекнул, что может вновь сыграть майора Алана «Датча» Шеффера — того самого персонажа из фильма «Хищник» 1987 года.

Актеру уже 78 лет, но он прямо заявил, что готов вернуться к роли, если проект действительно состоится.

Намек на возвращение Датча

О возможном камбэке Шварценеггер рассказал на спортивном фестивале Arnold Sports Festival в Колумбусе (штат Огайо). По словам актера, режиссер Дэн Трахтенберг уже обсуждал с ним участие в новом фильме франшизы.

«Они сняли еще один фильм о Хищнике, и режиссер отлично справляется со своей работой. Теперь он хочет, чтобы я снялся в следующем "Хищнике". Мы обсуждали это».

Трахтенберг сегодня считается главным человеком во вселенной «Хищника». Он снял «Добычу» (2022), а также участвовал в проектах «Хищник: Убийца убийц» (2025) и «Хищник: Планета смерти» (2025). Именно он ранее говорил, что хотел бы вернуть героя Шварценеггера в новую историю, пишет Soyuz.

Как могут вернуть героя

Интересная деталь появилась в финале анимационного фильма «Хищник: Убийца убийц» (2025). Там показали, что несколько героев прошлых фильмов находятся в анабиозе. Среди них — Датч, полицейский Майк Харриган из «Хищника 2» (1990) и охотница Нару из «Добычи» (2022). Такой сюжетный ход открывает возможность для кроссовера персонажей из разных частей франшизы.

Последний фильм серии «Хищник: Планета смерти» собрал $184 млн в мировом прокате при бюджете $105 млн. После такого результата студия активно обсуждает продолжение. Появление Датча в новой истории теперь выглядит вполне реальным.

Фото: Кадр из фильма «Хищник» (1987)
Екатерина Адамова
