Три главных вопроса сериала «Укрытие»: кто его построил, зачем скрыли правду и где на самом деле находится убежище

Выясняем, кто стоял за строительством подземных комплексов и почему правда о них десятилетиями оставалась тайной.

Сериал «Укрытие» (Silo) по книгам Хью Хауи стал одной из самых масштабных антиутопий последних лет.

Он показывает общество, живущее глубоко под землёй после катастрофы, где любое отклонение от правил карается смертью.

Но главное в истории — не борьба за выживание, а тайна самого убежища: кто его построил, почему людям нельзя покидать его пределы и что происходит снаружи.

Кто создал бункер

Согласно оригинальной трилогии Хауи, сеть подземных убежищ была создана правительством США ещё в середине XXI века.

Проект возглавил конгрессмен Дональд Кин, отвечавший за строительство пятидесяти независимых комплексов.

Формально они должны были защитить людей от последствий ядерных взрывов, но истинная цель была иной — сохранить власть и начать цивилизацию с нуля под полным контролем.

Почему людям лгут о внешнем мире

Жителям внушают, что воздух на поверхности ядовит, а выйти наружу — значит погибнуть. Но герои сериала постепенно понимают, что им показывают поддельную картинку через специальные визоры.

Эта ложь нужна, чтобы никто не пытался выбраться: контроль держится на страхе и неведении.

Где находится убежище

По данным из книг, бункер расположен на территории США, предположительно в штате Джорджия.

Всего существует 50 подобных комплексов, связанных между собой, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Главная героиня Джульетта, которую играет Ребекка Фергюсон, первой узнаёт о существовании других убежищ и понимает, что их история — часть гораздо более масштабного эксперимента.

