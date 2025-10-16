Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Три главных вопроса сериала «Укрытие»: кто его построил, зачем скрыли правду и где на самом деле находится убежище

Три главных вопроса сериала «Укрытие»: кто его построил, зачем скрыли правду и где на самом деле находится убежище

16 октября 2025 07:29
«Укрытие»

Выясняем, кто стоял за строительством подземных комплексов и почему правда о них десятилетиями оставалась тайной.

Сериал «Укрытие» (Silo) по книгам Хью Хауи стал одной из самых масштабных антиутопий последних лет.

Он показывает общество, живущее глубоко под землёй после катастрофы, где любое отклонение от правил карается смертью.

Но главное в истории — не борьба за выживание, а тайна самого убежища: кто его построил, почему людям нельзя покидать его пределы и что происходит снаружи.

Кто создал бункер

Согласно оригинальной трилогии Хауи, сеть подземных убежищ была создана правительством США ещё в середине XXI века.

Проект возглавил конгрессмен Дональд Кин, отвечавший за строительство пятидесяти независимых комплексов.

Формально они должны были защитить людей от последствий ядерных взрывов, но истинная цель была иной — сохранить власть и начать цивилизацию с нуля под полным контролем.

Почему людям лгут о внешнем мире

Жителям внушают, что воздух на поверхности ядовит, а выйти наружу — значит погибнуть. Но герои сериала постепенно понимают, что им показывают поддельную картинку через специальные визоры.

Эта ложь нужна, чтобы никто не пытался выбраться: контроль держится на страхе и неведении.

Где находится убежище

По данным из книг, бункер расположен на территории США, предположительно в штате Джорджия.

Всего существует 50 подобных комплексов, связанных между собой, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Главная героиня Джульетта, которую играет Ребекка Фергюсон, первой узнаёт о существовании других убежищ и понимает, что их история — часть гораздо более масштабного эксперимента.

Также прочитайте: Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Тысяча „нет“ и одно „да“»: новый сериал Крыжовникова напоминает лучшие турецкие мелодрамы, а еще «Дикого ангела» «Тысяча „нет“ и одно „да“»: новый сериал Крыжовникова напоминает лучшие турецкие мелодрамы, а еще «Дикого ангела» Читать дальше 16 октября 2025
Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ Читать дальше 15 октября 2025
Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко Читать дальше 15 октября 2025
4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий 4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий Читать дальше 15 октября 2025
«Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина «Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина Читать дальше 14 октября 2025
«Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5 «Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5 Читать дальше 14 октября 2025
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Читать дальше 14 октября 2025
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Читать дальше 14 октября 2025
Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых» Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых» Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше