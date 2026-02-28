Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами

Похоже, эпоха Пола Атрейдеса подходит к концу. Тимоти Шаламе признался, что третья «Дюна» станет для него последним появлением во франшизе — и работал он с этим ощущением до самого финала.

Актёр прямо сказал, что «не позволял себе расслабиться ни на минуту» и воспринимал съёмки как особый этап карьеры. И, честно, это уже звучит как прощание, к которому нас морально готовят.

Сюжет резко повзрослеет

Главный сюрприз триквела — мощный таймскип. История перенесётся на 12 лет вперёд после событий второй части.

К этому моменту мир уже захлестнула Священная война, а Полу придётся жить с последствиями собственных решений. И судя по инсайдам, акцент сделают не только на масштабных битвах, но и на внутреннем надломе героя. Проще говоря — будет больно.

Финал явно метит в максимум эмоций

Шаламе не скрывает: он чувствовал давление ожиданий фанатов и старался привнести в характер Пола новые оттенки. По его словам, прощание с ролью далось тяжело, но результатом он гордится.

Премьера третьей «Дюны» намечена на 16 декабря 2026 года. Так что морально готовимся: похоже, нас ждёт самая тёмная и эмоциональная глава всей трилогии.