Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами

Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами

28 февраля 2026 06:00
Кадр из фильма «Дюна»

Зрителям остается только дождаться даты выхода фильма на экраны.

Похоже, эпоха Пола Атрейдеса подходит к концу. Тимоти Шаламе признался, что третья «Дюна» станет для него последним появлением во франшизе — и работал он с этим ощущением до самого финала.

Актёр прямо сказал, что «не позволял себе расслабиться ни на минуту» и воспринимал съёмки как особый этап карьеры. И, честно, это уже звучит как прощание, к которому нас морально готовят.

Сюжет резко повзрослеет

Главный сюрприз триквела — мощный таймскип. История перенесётся на 12 лет вперёд после событий второй части.

К этому моменту мир уже захлестнула Священная война, а Полу придётся жить с последствиями собственных решений. И судя по инсайдам, акцент сделают не только на масштабных битвах, но и на внутреннем надломе героя. Проще говоря — будет больно.

Финал явно метит в максимум эмоций

Шаламе не скрывает: он чувствовал давление ожиданий фанатов и старался привнести в характер Пола новые оттенки. По его словам, прощание с ролью далось тяжело, но результатом он гордится.

Премьера третьей «Дюны» намечена на 16 декабря 2026 года. Так что морально готовимся: похоже, нас ждёт самая тёмная и эмоциональная глава всей трилогии.

Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье Читать дальше 28 февраля 2026
В 37 лет узнала, что Кэмерон переписал концовку «Терминатора 2»: первоначальная версия была куда рискованнее и смелее В 37 лет узнала, что Кэмерон переписал концовку «Терминатора 2»: первоначальная версия была куда рискованнее и смелее Читать дальше 28 февраля 2026
«Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть «Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть Читать дальше 28 февраля 2026
Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять Читать дальше 28 февраля 2026
Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы Читать дальше 28 февраля 2026
Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла Читать дальше 27 февраля 2026
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше