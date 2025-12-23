Только в этом фильме у агента 007 не было постельных сцен: неужели русская актриса дала от ворот поворот Джеймсу Бонду?

Бондиана славится своим идеальным героем. Это всегда безупречно одетый джентльмен, мастер любого оружия и интеллектуал. Он легко очаровывает окружающих, особенно женщин, и блещет знаниями на любую тему.

Важная часть любого фильма про агента 007 — его спутницы. Для многих актрис роль «девушки Бонда» — особая честь. В разные годы её играли Холли Берри, Ева Грин, Моника Беллуччи и другие звёзды.

Обычно такая роль предполагает откровенные сцены. Однако была одна героиня, которая обошлась без них. Фильм с её участием даже назвали едва ли не самым целомудренным во всей франшизе.

Ольга Куриленко в фильме «Квант милосердия»

Именно в фильме «Квант милосердия» 2008 года роль «девушки Бонда» досталась брюнетке Ольге Куриленко. И её героиня так и не появилась в откровенных сценах с агентом 007 в исполнении Дэниела Крэйга.

По слухам, отсутствие постельных эпизодов в сюжете объяснялось личным интересом режиссёра картины, Марка Форстера, к актрисе. Говорили, что изначально такие кадры в сценарии были, но Форстер настоял на их удалении, чтобы не наблюдать, как другой мужчина раздевает объект его симпатии.

Почему не сложился этот возможный служебный роман, неизвестно. На тот момент оба были свободны, но серьёзных отношений у них не сложилось. Сегодня Форстер не женат, а Куриленко воспитывает сына от другого мужчины.

Сюжет фильма «Квант милосердия»

В «Кванте милосердия» Джеймс Бонд пытается справиться с предательством Веспер. Последнее задание для него рискует превратиться в личную месть.

Вместе с М он допрашивает загадочного мистера Уайта. От него они узнают, что организация, шантажировавшая Веспер, оказалась куда могущественнее и опаснее, чем все предполагали.

Поиски правды заставляют агента 007 колесить по всей Европе и даже выезжать на другие континенты. Но чем ближе он подбирается к разгадке, тем более коварными и непредсказуемыми становятся его противники.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Мэттью МакКонахи 6 лет не снимался ни в одном проекте.