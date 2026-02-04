Меню
Киноафиша Статьи Смотрели все сериальные хиты от «Эйфории» до «Доктора Хауса»? Тогда вы легко пройдете этот тест – другие споткнутся уже на 1 вопросе

4 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Задания для опытного киномана.

Порой имя персонажа становится не менее узнаваемым, чем название самого сериала. Услышав определённую фамилию или прозвище, зритель сразу вспоминает ключевые сцены, диалоги и общую атмосферу проекта.

Имена главных героев неразрывно связаны с сюжетными перипетиями и характером тех, кто их носит. По одному только имени можно восстановить в памяти не только образ, но и целую вселенную сериала.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы запоминаете такие детали. В этом тесте вам будут представлены имена различных персонажей из популярных телевизионных проектов.

Ваша задача — определить, из какого именно сериала происходит каждый герой.

Фото: Кадры из сериала «Во все тяжкие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
