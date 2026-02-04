Смотрели все сериальные хиты от «Эйфории» до «Доктора Хауса»? Тогда вы легко пройдете этот тест – другие споткнутся уже на 1 вопросе

Порой имя персонажа становится не менее узнаваемым, чем название самого сериала. Услышав определённую фамилию или прозвище, зритель сразу вспоминает ключевые сцены, диалоги и общую атмосферу проекта.

Имена главных героев неразрывно связаны с сюжетными перипетиями и характером тех, кто их носит. По одному только имени можно восстановить в памяти не только образ, но и целую вселенную сериала.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы запоминаете такие детали. В этом тесте вам будут представлены имена различных персонажей из популярных телевизионных проектов.

Ваша задача — определить, из какого именно сериала происходит каждый герой.