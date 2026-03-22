Только те, чье детство прошло в СССР, пройдут тест на 6 из 6: угадайте советские фильмы по кадрам с кухнями

В советских фильмах кухня была гораздо больше, чем просто местом для приготовления еды. Именно там чаще всего разворачивались важные сцены: герои объяснялись в чувствах, ссорились, вели задушевные разговоры, смеялись и даже целовались на фоне окна.

Такие интерьеры запоминались надолго. В кадре обязательно находилось место эмалированному чайнику, простому табурету, столу, покрытому клеёнкой, и, конечно, холодильнику «ЗИЛ» с едва держащимся магнитом на дверце.

Мы подготовили подборку из шести кадров, взятых из известных советских лент. На них запечатлены именно кухни — с их уникальной атмосферой, узнаваемыми обоями и мелкими деталями.

Сможете ли вы узнать, из каких фильмов эти сцены? А может быть, вы давно не пересматривали старую классику? Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в теме.