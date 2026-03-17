Только этот способ и признавали наши бабушки: как красят яйца на Пасху в семье Никиты Михалкова

17 марта 2026 14:44
Никита Михалков

Традиция передается из поколения в поколение.

Никита Михалков — режиссёр, способный передать особую атмосферу на экране. В его семье Пасха занимает особое место — это не просто традиция с обязательной выпечкой, а настоящий домашний обряд, в котором переплелись духовность, тёплые воспоминания и даже азарт.

Традиции в семье Михалковых

В семье Михалковых, где почти каждый так или иначе связан с кино и театром, особенно трепетно относятся к семейным обычаям. Пасха здесь всегда была одним из главных домашних праздников.

Режиссёр поделился, что всё, что касается этого дня, готовится только своими руками: куличи пекут сами, яйца красят тоже дома. После ночной службы в храме семья собирается за столом разговляться, а на следующий день устраивают большой праздничный обед. Отдельная забава — битва яйцами.

«Все было только домашнее, а яйца красили исключительно луком», — передает слова режиссера РИА Новости.

Старинный способ покрасить яйца

Напоминаем старый добрый способ пасхальной окраски, которым пользовались ещё наши бабушки. Никакой химии — только натуральные ингредиенты и никаких магазинных пакетиков. В основе — обычная луковая шелуха, которая даёт тот самый тёплый, уютный оттенок, знакомый с детства.

Процесс простой: собираете побольше шелухи — от неё зависит, насколько ярким получится цвет. Сначала из неё варят насыщенный отвар, который в народе называют луковым чаем.

В этот горячий настой аккуратно опускают сырые яйца. Для закрепления цвета капают немного уксуса. Если хочется получить узор, перед варкой можно приложить к скорлупе листочек петрушки или укропа и плотно замотать это место марлей.

Варятся яйца примерно десять минут. После остывания их остаётся только обтереть — и можно выкладывать на блюдо. А чтобы скорлупа блестела достаточно капнуть немного растительного масла и натереть яйца до зеркального блеска.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
