Киноафиша Статьи Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам

Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам

12 февраля 2026 12:48
Кадры из фильмов «Запасной игрок» (1954), «Третий тайм» (1962), «Самогонщики» (1962)

В этих картинах герои занимались физкультурой.

Советское кино подарило нам целую коллекцию ярких спортивных историй. Режиссёры рассказывали не только о победах на стадионах, но и о характерах спортсменов, их дружбе и настоящей силе духа.

Эти фильмы — от драматических биографий до весёлых комедий — до сих пор смотрятся с интересом.

Некоторые кадры из таких картин врезаются в память наравне с реальными спортивными событиями. Узнаваемая форма, напряжённый момент перед стартом, решительный взгляд — и зритель уже точно знает, о каком фильме идёт речь.

Если вам кажется, что вы отлично разбираетесь в этой теме, предлагаем проверить свои знания. В нашем тесте нужно угадать известную советскую спортивную ленту всего лишь по одному кадру.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
